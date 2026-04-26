El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó un atentado con explosivos en la carretera Panamericana de Colombia, que ha dejado al menos 20 personas fallecidas.

La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, rechazó la violencia por estos hechos registrados en Cajibío.

"La SRE expresa su solidaridad con las familias de víctimas y el pueblo de Colombia por los hechos registrados el sábado en la carretera Panamericana, en Cajibío.

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"México reitera que la violencia nunca será la vía para dirimir cualquier tipo de diferencia entre la población", indicó.

El número de víctimas por el atentado con un artefacto explosivo en una carretera del suroeste de Colombia subió a 20, mientras 36 quedaron heridos, informaron el domingo las autoridades del Cauca, asediada por una arremetida violenta en las últimas horas que el gobierno colombiano adjudicó a las disidencias de las desaparecidas FARC.

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