La tormenta tropical “Boris” dejó una persona fallecida, daños en negocios ubicados sobre algunas de las principales playas turísticas de Oaxaca, deslaves, derrumbes y socavones en carreteras federales, inundaciones en viviendas y apagones.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado, las principales afectaciones se registraron en municipios de las regiones de la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan.

Uno de los impactos económicos más fuertes ocurrió en Salina Cruz, municipio del Istmo de Tehuantepec, donde las lluvias y el fuerte oleaje por el fenómeno natural conocido como mar de fondo destruyeron el recién inaugurado teatro al aire libre y que según la información oficial, tuvo un costo de 54 millones de pesos. También en esta región, las viviendas de la agencia Colonia Cuauhtémoc sufrieron inundaciones.

La tormenta tropical “Boris” dejó afectaciones a lo largo del estado de Oaxaca. Foto: Especial

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El 9 de junio la tormenta tropical Boris tocó tierra entre las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca durante la madrugada.

Mientras que la tarde de hoy, una persona fue encontrada sin vida tras ser arrastrada junto a su vehículo por la crecida de un río en el municipio San Luis Amatlán, región Sierra Sur.

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A partir del 6 de junio de 2026, el impacto de la tormenta tropical causó afectaciones en la carretera federal 190 Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del municipio San Dionisio Ocotepec.

La tormenta tropical “Boris” dejó afectaciones a lo largo del estado de Oaxaca. Foto: Especial

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Posteriormente se registraron afectaciones en la carretera federal 175, tramo Valle Nacional-El Mirador en la región Cuenca del Papaloapan y la carretera federal 200 a la altura de la colonia San Pablo Norte, perteneciente al municipio Salina Cruz.

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También se cerraron los puertos y se suspendió provisionalmente la navegación menor en San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec.

En la carretera estatal 178, cayeron ramas y troncos de árboles pequeños caídos. A la altura del kilómetro 36+200 se señalizó un pequeño hundimiento en la carpeta asfáltica, que pudiera aumentar su tamaño por deslaves; así como derrumbes en el carril de circulación con sentido Putla- Concepción Carrizal en los kilómetros 121+100 y 134+700.

La tormenta tropical “Boris” dejó afectaciones a lo largo del estado de Oaxaca. Foto: Especial

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En la entrada a la población San Marcos Zacatepec, perteneciente a Santa Catarina Juquila, se encuentra un socavón que restringe un carril de circulación.

Con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional se habilitó un albergue ante una inundación por ingreso de agua de mar en la agencia Cuauhtémoc, San Mateo del Mar.

En Santo Domingo Tehuantepec, en el Fraccionamiento El Pitayal y colonia 4ta Sección, se registraron inundaciones menores; mientras que en Salina Cruz en la Clínica IMSS y agencia Las Salinas del Marqués se registraron inundaciones.

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La tormenta tropical “Boris” dejó afectaciones a lo largo del estado de Oaxaca. Foto: Especial

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En la Carretera Federal 190 Kilómetro 68, San Dionisio Ocotepec- San Pedro Totolapam se mantiene paso intermitente por trabajos de la SICT para su atención.

En San Mateo Yucutindoo se registró un derrumbe de cerro sobre el camino principal hacia El Frijol y Buena Vista, obstruyendo el tránsito. En el Distrito de Miahuatlán se registran afectaciones en el tramo carretero Cuixtla-San Pablo Coatlán.

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Asimismo, se interrumpió el suministro de energía eléctrica en la microrregión de los Ozolotepec, en agencias de San Luis Amatlán, en la ruta San Miguel Suchixtepec - San Marcial Ozolotepec, en Santa María Huazolotitlán y Santiago Tetepec.

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En Santa María Teopoxco se registró falta de suministro eléctrico por condiciones climáticas. En la Cuenca del Papaloapam, en San Felipe Jalapa de Díaz se derivaron pequeños derrumbes en Arroyo Espuma, Loma San Juan y Agua de Olla.

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Sobre la carretera federal 125 y Alfonso Pérez Gasga, y carretera federal 190, kilómetro 138, tramo Istmo- Oaxaca, también se registraron derrumbes. Al igual que en la carretera federal 200, tramo Pinotepa - Jamiltepec a la altura del Kilómetro 3+800 en el paraje Puente la Arena se localiza un derrumbe lo que obstruye el carril que va con dirección a Santiago Jamiltepec.

Además se registró el cierre parcial en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del kilómetro 90, debido a la caída de rocas y material sobre la cinta asfáltica; y lodo, piedras y tierra que obstruían carriles en la Carretera 182 Teotitlán - Vigastepec, la Carretera Federal 200 Salina Cruz - Morro Mazatán y la vía hacia San Gabriel Mixtepec.

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Con apoyo de maquinaria del municipio de Santo Reyes Nopala, se brindó seguridad vial para el retiro de lodo que invadió los dos carriles de circulación sobre la carretera local que conduce a San Gabriel Mixtepec, entrada a Santos Reyes Nopala. Actualmente se encuentra libre el paso vehicular.

Protección Civil también señaló un socavón sobre la carretera estatal 131 kilómetro 198+500, San Gabriel Mixtepec, el cual afecta un carril de circulación.

Las lluvias causadas por la tormenta tropical causaron el desbordamiento del río de respuesta rápida en la comunidad de San Isidro el Naranjal, municipio de San José Chiltepec, en la Cuenca del Papaloapan. Tras el desbordamiento de este afluente, el cual se genera por un río subterráneo, alrededor de 35 familias resultaron afectadas por la anegación de sus viviendas. El nivel del afluente comenzó a bajar, por lo que no hubo necesidad de desalojar a los habitantes de la población.

Y hace dos días se registraron deslaves en las carreteras federales 200, 175 y 125. Específicamente, en la Carretera Federal 175 (Pochutla–Copalita–Pluma Hidalgo) se mantiene circulación con precaución en el kilómetro 215, tramo San José Chacalapa–Candelaria Loxicha, así como en el kilómetro 210+300.

vr/cr