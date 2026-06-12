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Motul, Yucatán. - En el entronque Motul-Kiní, en la carretera Mérida-Tizimín, se volvió escenario de un aparatoso choque, que dejó un saldo de once personas lesionadas.
El percance ocurrió cuando un taxi colectivo, que cubre la ruta Tizimín-Mérida circulaba con dirección a Tizimín y en sentido contrario transitaba un automóvil compacto, pero cuando intentó dar vuelta para incorporarse a la carretera hacia Motul, se atravesó en la trayectoria del taxi, por lo que el impacto fue inevitable.
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Por la colisión, varios pasajeros de ambas unidades resultaron con golpes y heridas. El pavimento mojado y la lluvia que caía al momento complicaron las labores de rescate.
Al sitio llegaron elementos de seguridad, bomberos y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Los cuerpos de emergencia trabajaron bajo la lluvia para atender a los lesionados y sacar a las personas que quedaron atrapadas en los vehículos.
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JACL
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