Oaxaca.— Las lluvias de los últimos días provocadas por la tormenta Boris y las que se prevé genere Cristina, tienen a las autoridades de Oaxaca en alerta, ante la posibilidad de crecidas de ríos, inundaciones y deslaves en la entidad.

Aunque por el momento las probabilidades son bajas, las autoridades de Protección Civil de Oaxaca no descartan que en las próximas horas la tormenta tropical Cristina impacte en El Salvador y se desplace paralelamente al estado de Chiapas e ingrese por la región del Istmo de Tehuantepec.

Independientemente de lo anterior y de la trayectoria que finalmente tome, señalan que esta tormenta tropical continuará provocando lluvias en el estado, y sumadas a las lluvias que dejó Boris, provocarán un peligro latente para la crecida de ríos, deslizamiento de tierras e inundaciones urbanas.

“Hay mucho consenso de que se pudiera ir hacia tierra en El Salvador, pero no se descarta la posibilidad de que pudiera ir, inclusive, tener un impacto en El Salvador e irse paralelo a Chiapas y entrar por el Istmo de Tehuantepec, pero la probabilidad es muy baja”, explica Cutberto Ruiz Jarquín, meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos del gobierno de Oaxaca.

El especialista detalla que Cristina es una tormenta tropical que está “bastante desorganizada” en este momento porque su centro es difícil de localizar. Esto significa que su centro no está definido y que posiblemente alguna de las bandas nubosas pueda formar otra baja presión.

Cutberto Ruiz advierte que el movimiento actual del fenómeno natural es casi estacionario, es decir, que se ha movido muy poco.

[Publicidad]

Trayectoria

Las previsiones de trayectoria coinciden en que Cristina pudiera girar hacia el noroeste durante las próximas 12 horas. Las corrientes de dirección de todas las corrientes de rasero las van a llevar principalmente a un primer impacto hacia El Salvador.

Una segunda previsión es que puede entrar hacia Guatemala y emerger en el suroeste del golfo de México, donde ya se está pronosticando una baja presión para siete días, aunque tiene una probabilidad baja todavía de 10%.

En caso de ocurrir esta segunda alternativa, impactaría sobre la parte de Veracruz, Campeche y Tabasco hacia el oriente del golfo de México.

[Publicidad]

Cristina se encuentra en este momento en un ambiente favorable de viento ligero en aguas muy cálidas que deberían permitir su fortalecimiento.

El meteorólogo detalló que seguramente va a entrar como tormenta tropical y todos los pronósticos coinciden en que pudiera tener un impacto en Nicaragua y El Salvador al entrar por el golfo de Fonseca. Agregó que por su lejanía, por el momento no se esperan efectos directos para el estado de Oaxaca.

Precisó que hay tres posibilidades alrededor de la tormenta tropical Cristina. La primera es que pueda impactar tierra en El Salvador y Guatemala e irse paralela a las costas; la segunda, que al entrar a tierra, emerja sobre el suroeste del golfo de México y evolucione a ciclón tropical; y tercera, que al emerger en el golfo de México se degrade porque hay alto contenido de polvo de Sahara que llega de la península de Yucatán y del Caribe, y eso inhibe la formación de ciclones tropicales.

[Publicidad]

“Tenemos estas tres posibilidades, pero la mayor es que pueda tener un impacto en tierra, porque ya está muy cerca de la línea de costa a aproximadamente unos 120 km de El Salvador”.

Pase lo que pase, señala, siempre hay que prepararse para el peor escenario. Aunque hay pocas posibilidades, puntualiza, la siguiente etapa sería la de evolucionar a huracán categoría uno.

La recomendación en estos momentos, menciona, es mantenerse informado para reducir las afectaciones.

[Publicidad]

En el caso de la reciente tormenta tropical Boris, apunta, provocó lluvias de aproximadamente 50 milímetros cúbicos, mientras que en la Costa de Oaxaca provocó el doble de lluvias y en la región del Istmo de Tehuantepec, hasta tres veces más que en Acapulco.

Ante esta situación, señala que ya se instalaron los consejos regionales de Protección Civil en las regiones de la Costa e Istmo de Tehuantepec, así como los consejos municipales.

“Podemos concluir que, pase lo que pase, si se fortalece Cristina, si impacta en Guatemala o en El Salvador, van a continuar las lluvias y con las lluvias que nos dejó Boris, serán un peligro latente para crecidas de ríos, deslizamiento de tierras e inundaciones”, advierte.

[Publicidad]