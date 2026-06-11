Mérida, Yucatán. - Padres y madres de familia realizaron un plantón a las puertas de la preparatoria "Serapio Rendón", en el sur de Mérida, para denunciar un presunto caso de abuso sexual en el que estaría involucrado un maestro.

La situación se reveló, luego de que en redes sociales circularon señalamientos en contra del docente, quien ha laborado seis años en la institución educativa.

Según los tutores, al menos 15 alumnas han señalado al profesor por conductas indebidas, por lo que ya se interpusieron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los hechos.

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Además, indicaron que las estudiantes afectadas presentaron con anterioridad algunas quejas ante dirección del plantel por presuntas conductas inapropiadas por parte del profesor.

Por su parte, la directora de la escuela, Rosa Rivera Coronado, confirmó que el profesor, identificado como Jorge P., fue separado de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones relacionadas con presuntas conductas indebidas denunciadas por alumnas del plantel.

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La directiva informó que el caso ya sigue los protocolos establecidos por las autoridades educativas y que existe documentación presentada ante instancias correspondientes, incluyendo la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

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Señaló que también se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por lo que el asunto se encuentra bajo un proceso legal y de investigación.

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"Se está siguiendo el protocolo, ya se integró el expediente y el área jurídica recibió toda la documentación. Es una situación que nos duele a todos y ya se ha dialogado con los padres de familia de las alumnas afectadas", expresó la directora.

La FGE no ha emitido información oficial sobre el desarrollo de las indagatorias.

dmrr/cr