La empresa Gas de Calidad, S.A. de C.V., rechazó que esté en desacato judicial por la construcción de la Terminal Marítima de Almacenamiento de Gas L.P. que se desarrolla en el municipio de Tuxpan, en el norte de Veracruz.

"Actualmente no ha sido notificada alguna suspensión provisional o definitiva vigente que ordene detener la construcción de la terminal", aclaró la compañía luego que habitantes de la zona denunciaron un presunto desacato por una orden judicial.

La empresa aseguró que el procedimiento corresponde a un asunto que se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa relacionado con un permiso de almacenamiento de gas LP otorgado por la entonces Comisión Reguladora de Energía, hoy Comisión Nacional de Energía.

"El cual no se encuentra relacionado con la ejecución de las obras, pues el mismo tiene como fin, exclusivamente, ejercer la actividad de almacenamiento de Gas LP.", indicó y por lo mismo insistió que no se encuentran en desacato a una orden judicial.

Lee también Reconocen a trabajadores que atendieron inundaciones en Mérida; fue una muestra de solidaridad, dice Cecilia Patrón Laviada

Y es que la Asociación Pueblos y Comunidades de Tuxpan, A.C., encabeza diversos litigios legales para frenar las edificaciones; y habitantes de la zona han denunciado afectaciones al medio ambiente.

[Publicidad]

En una carta, la compañía aseguró actuar en todo momento conforme al marco legal aplicable y mantiene vigentes las autorizaciones, permisos y resoluciones emitidas por las autoridades competentes para el desarrollo del proyecto.

"La Terminal Marítima de Tuxpan cuenta con autorizaciones federales en materia ambiental, social, marítima y de seguridad industrial, entre ellas resoluciones emitidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), permisos de infraestructura marítima y autorizaciones locales de uso de suelo y construcción", precisaron.

Adicionalmente, la empresa expuso que el proyecto fue sometido a una Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular, un Estudio de Riesgo Ambiental y una Evaluación de Impacto Social, procedimientos mediante los cuales las autoridades analizaron sus posibles efectos ambientales, territoriales y comunitarios, estableciendo las medidas de prevención, mitigación y seguimiento correspondientes.

[Publicidad]

Lee también Tras colocación de corona fúnebre frente a su casa, diputada Paola Gárate asegura que no van a callarla; Congreso de Sinaloa expresa su respaldo

Y luego que los pobladores presentaron un análisis ambiental de la zona con posibles afectaciones por la operación de ficha planta, la empresa dijo que dichos aspectos fueron revisados por las autoridades competentes durante los procedimientos de evaluación.

"En materia social, la Secretaría de Energía analizó expresamente la presencia de comunidades indígenas dentro del área de influencia del proyecto, evaluó la procedencia de una consulta previa, libre e informada y concluyó, mediante resolución formal, que ésta no resultaba aplicable para el caso concreto conforme al marco normativo vigente del sector de hidrocarburos", expuso.

[Publicidad]

Y precisó que diversas autoridades han confirmado la legalidad de las autorizaciones otorgadas al proyecto y que los incidentes promovidos para señalar supuestos incumplimientos han sido resueltos sin que exista una determinación firme que ordene detener las obras actualmente en desarrollo.

La Terminal Marítima de Almacenamiento de Gas L.P. de Tuxpan contempla una capacidad aproximada de 360,000 barriles de almacenamiento, infraestructura especializada para recepción marítima, sistemas de seguridad industrial, recuperación de vapores, protección contra incendios y control operativo diseñados conforme a la regulación aplicable.

dmrr/cr