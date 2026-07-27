En el último día de la suspensión del servicio de la Línea 3 del Cablebús por trabajos de mantenimiento, usuarios reportaron que los traslados en las unidades de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) redujeron su tiempo, pues hicieron 20 minutos y no los 40 del principio, pero nada comparable con los 10 del transporte elevado.

Los pasajeros comentaron que la operación del RTP se volvió más ágil en el recorrido entre Los Pinos/Constituyentes y Vasco de Quiroga conforme avanzaron los días de la suspensión.

Charlie, quien tomó el RTP en Constituyentes, comentó que este domingo su recorrido a Vasco de Quiroga tomó alrededor de 20 minutos, pero mencionó que normalmente hacia 10 minutos.

“Hoy estuvo muy rápido, ya sabíamos dónde tomar el RTP y casi no había fila; me hice como 20 minutos y ya mañana (hoy) regresamos al Cablebús”, dijo.

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