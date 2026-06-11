El presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Isidro César Figueroa Jiménez, sufrió un atentado mientras participaba en las labores para la excavación de una calle; en la agresión, un trabajador del ayuntamiento también resultó lesionado por disparos de armas de fuego.

César Figueroa resultó con una herida de bala en el brazo izquierdo; mientras que el trabajador identificado como Antonio Vázquez, también resultó con heridas de bala. Tanto el edil de Miahuatlán de Porfirio Díaz fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

El atentado ocurrió sobre la avenida Hidalgo en el Barrio Arriba de esta población de la Sierra Sur de Oaxaca.

Lee también Gobernador de BCS rechaza rumores sobre restricción migratoria; acusa campaña de desprestigio

En los últimos dos años han sido asesinados en Oaxaca tres presidentes municipales en funciones. El 15 de octubre de 2024 fue asesinado Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha. El 15 de mayo de 2025, fue asesinado el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, tras participar en la fiesta anual de una comunidad; en este ataque también murió un policía y el chofer del edil.

Lilia Gemma García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, fue asesinada el 15 de junio de 2025 en un ataque armado registrado en las oficinas del ayuntamiento de esta población de la Costa de Oaxaca. En el ataque, perpetrado por un grupo armado, también fue asesinado un agente municipal.

[Publicidad]

La Fiscalía General del Estado informó que en la agresión armada contra el edil de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, la lesión que sufrió por herida de bala no pone en riesgo su vida; y de igual manera con el trabajador Antonio Vázquez.

Lee también CEAPP exige justicia por asesinato de periodista en Poza Rica, Veracruz; piden investigación con perspectiva de libertad de expresión

Mediante un comunicado, agregó que con el análisis técnico del material videográfico obtenido sobre el atentado, se realizan todas las acciones ministeriales y protocolos de investigación inmediata y el despliegue en campo de equipos multidisciplinarios para la recolección y procesamiento de indicios criminalísticos.

[Publicidad]

“Estas labores se ejecutan en estrecha coordinación interinstitucional con las corporaciones que integran el gabinete de seguridad estatal y federal, sumando esfuerzos operativos y de plena inteligencia para lograr la plena identificación, localización y detención de los responsables”.

Sin embargo, los responsables del atentado contra el edil César Figueroa lograron huir y hasta el momento, no se ha informado sobre alguna línea de investigación sobre el atentado.

LL