La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) condenó el asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez, director del medio Reportaje Policiaco Veracruzano y reportero de Vanguardia de Veracruz, ocurrido durante la madrugada de este jueves 11 de junio en la ciudad de Poza Rica.

A través de un comunicado, el organismo autónomo expresó su solidaridad con los familiares, amigos y colegas del comunicador, al tiempo que exigió a las autoridades una investigación profesional, exhaustiva y con perspectiva de libertad de expresión para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.

“La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) condena enérgicamente el homicidio del reportero Luis Ángel López Valdez”, señaló el organismo en su posicionamiento público.

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La CEAPP destacó que se suma a la exigencia de que los hechos violentos registrados en Poza Rica sean investigados de manera integral, considerando la labor periodística de la víctima como una posible línea de investigación, con el propósito de evitar que el caso quede impune.

Asimismo, reiteró su rechazo a cualquier agresión o acto de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación, al considerar que estos hechos representan una amenaza para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.

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El organismo también hizo un llamado a las autoridades competentes para que aceleren las investigaciones, identifiquen a los responsables y garanticen condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo en todas las regiones de Veracruz.

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Finalmente, la CEAPP reafirmó su compromiso de acompañar a la familia del periodista y de dar seguimiento a las investigaciones, mientras el gremio periodístico mantiene la exigencia de justicia por el homicidio de Luis Ángel López Valdez.

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El asesinato de este periodista en Veracruz se suma al de la desaparición de la periodista Roxana Ramírez quien fue privada de libertad por hombres armados que irrumpieron en su casa.

LL