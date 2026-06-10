A una semana de la privación de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Veracruz, la asociación civil Artículo 19 llamó a las autoridades a continuar la búsqueda.

A través de un comunicado, dicha organización exigió que las acciones del gobierno estatal y federal "no deben detenerse hasta encontrar a la comunicadora con vida".

Secuestro de Roxana Guzmán

El pasado 2 de junio, al menos tres hombres armados irrumpieron en la casa de Guzmán Ramírez, quien es directora del medio local de comunicación Pulso Informativo del Sureste, en el municipio veracruzano de Nanchital.

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Después de este secuestro, a partir del cual se desconoce su paradero, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz abrió una carpeta de investigación con el fin de localizarla, además de a los responsables.

La gobernadora Rocío Nahle calificó como "lamentable" el hecho y comentó que la búsqueda continúa. En su visita a Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum fue abordada por los padres de la reportera para pedirle ayuda. "Lo importante en este momento es encontrarla", afirmó.

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Artículo 19 reconoció el contacto y apoyo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la Oficina de Presidencia.

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"Son importantes y resaltan el tipo de acciones y discursos que se deberían de emitir en todos los casos de violencia letal y armada contra periodistas", declaró esta última ONG.

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En contraste, de acuerdo con la mamá de dicha periodista el contacto ha decaído, por lo cual Artículo 19 llamó a que se siga dando información acerca del caso.

La última información oficial es que la Fiscalía General del Estado revisó cámaras de vigilancia, donde se identificó a un vehículo relacionado con estas privación de la libertad.

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Violencia contra la prensa en Veracruz

La asociación civil recordó cifras sobre la violencia contra la prensa en Veracruz, donde del 2000 a la actualidad hay 32 periodistas asesinatos y seis desaparecidos. Durante 2025, ocurrieron 34 agresiones en contra periodistas.

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dft