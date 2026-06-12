Ciudad Juárez. - Durante este día, integrantes de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, se unieron a la protesta nacional “El balón vuelve a la cancha, ¿nuestros desaparecidos cuándo?”.

Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa, dijo que esta acción en el contexto del Mundial 2026, en donde mientras unos festejan, otros están buscando a sus hijos o desaparecidos.

En el contexto mundialista, mientras unos festejan, otros están buscando a sus hijos o desaparecidos. | Foto: Especial.

“Esta acción es en el contexto del Mundial, por eso se colocaron los Player con este con esta temática, y con la frase, que incluso nos sumamos a estas acciones del colectivo nacional de búsqueda que dice ‘El balón, vuelve a la cancha, ¿nuestros desaparecidos, cuándo?. Y que sepan que mientras mucha gente está, festejando goles familias están con el sentimiento y el dolor por la ausencia de algún familiar que está desaparecido o desaparecida”, expresó la integrante de la Red Mesa de Mujeres.

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Uno de los casos que destacó es el de la desaparición del joven Edgar Ruiz Hernández, de quien el día de ayer se cumplieron dos años de su desaparición y es nieto de la señora Norma Laguna, quien durante años buscó a su hija desaparecida Idaly Jauche Laguna, quien después fuera encontrada sin vida en Ciudad Juárez.

Integrantes de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, se unieron a la protesta nacional “El balón vuelve a la cancha, ¿nuestros desaparecidos cuándo?”. | Foto: Especial.

“Desgraciadamente, hoy tiene también esta situación, con su nieto que desapareció en las canchas de la 16 de Septiembre y se cumplen dos años de su desaparición, y pues ella pidió el espacio para poder conmemorar esta acción de exigencia de acciones de búsqueda en vida para su nieto, pues y de activación de la carpeta”, añadió.

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Para unirse a esta exigencia a nivel nacional, colocaron los rostros de las pesquisas de jóvenes que están en condición de desaparición en esta localidad con la temática del mundial, ya que buscan que estos flyers se puedan hacer virales y se puedan difundir, para que la ciudadanía se una a la exigencia y también se logre dar con el paradero de las víctimas de desaparición.

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