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Familias de personas desaparecidas en Torreón, se reunieron en la Plaza Mayor para juzgar una cascarita por sus seres queridos desaparecidos y visibilizar la tragedia que sigue presente.
María Elena Salazar, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), dijo que no quisieron dejar pasar la inauguración del mundial para hacer visible que sus seres queridos no han vuelto a casa.
“Todos traen la euforia del mundial, pero nuestros hijos no están y siguen desaparecidos. El balón regresó a casa, pero nuestros hijos no han vuelto a casa”, comentó.
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La madre buscadora comentó que, a diferencia del resto del país, ellos no festejan goles porque no saben qué pasó con sus hijos.
“No festejamos cumpleaños, día de la madre, mucho menos un gol. Para nosotros, la copa de la victoria será cuando sepamos qué pasó con ellos”, mencionó la madre de Hugo González Salazar, desaparecido hace 17 años en Torreón.
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Fue a las 5 de la tarde cuando se reunieron las familias con camisetas verdes con la frase “dónde están” y el nombre de su ser querido desaparecido y la fecha de la desaparición. Los retratos de las personas desaparecidas fueron pegados en el lugar, vestidos con camisetas de la selección y en forma de estampa mundialista.
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dmrr/cr
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