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Monterrey. – A dos días de que Monterrey reciba su primer partido de la Copa del Mundo 2026, familiares de personas desaparecidas trasladaron su exigencia de justicia a uno de los puntos con mayor visibilidad de la ciudad: los alrededores del Estadio del Monterrey.
Integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), acompañados por otros colectivos de búsqueda, colocaron alrededor de 150 fichas con fotografías de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio en un puente peatonal de la avenida Pablo Livas, frente al inmueble que será sede de encuentros mundialistas.
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La acción buscó aprovechar la atención nacional e internacional que genera el torneo para difundir los casos de hombres y mujeres que continúan sin ser localizados en Nuevo León y otros estados de la región.
Las imágenes mostraban los rostros de las víctimas junto con datos para su identificación.
En algunos casos, las fotografías fueron intervenidas digitalmente para presentar a las personas desaparecidas con la camiseta de la Selección Mexicana, en referencia al ambiente futbolístico que actualmente se vive en la entidad.
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Los colectivos señalaron que la llegada de aficionados y visitantes de distintos países representa una oportunidad para internacionalizar la problemática y ampliar la difusión de las fichas de búsqueda.
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A la actividad acudieron familias provenientes de diversos municipios del área metropolitana y de otras regiones del estado. También participaron integrantes del colectivo Tesoros Perdidos Nuevo León.
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Entre las asistentes estuvo Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido en enero de 2011, quien cuestionó el desempeño de las instituciones encargadas de atender los casos de desaparición en la entidad.
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