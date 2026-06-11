Morelia, Michoacán.- El Jalo Futbolero equipado con pantallas gigantes reunió a miles de familias para disfrutar del partido entre México y Sudáfrica.

En Morelia capital del estado de Michoacán y en Pátzcuaro se realiza el Jalo Futbolero que fue inaugurado por el gobierno estatal. El evento mundial del balón pie fue visto por los michoacanos en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

En dichas sedes todos los partidos se transmitirán a través de pantallas gigantes, donde la ciudadanía disfruta de los juegos de la Selección Nacional de manera gratuita.

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Con el corte del listón, se dio paso a la transmisión oficial de la ceremonia inaugural del máximo torneo internacional de futbol que este año tiene como una de sus sedes a México, en un ambiente de fiesta, convivencia y unidad familiar.

El Jalo Futbolero se desarrolla a partir de este jueves y hasta el 19 de julio, mismo que nace como una iniciativa para promover la convivencia social y el acceso igualitario al entretenimiento, permitiendo que niñas, niños, jóvenes y adultos compartan la emoción del fútbol en un ambiente seguro y familiar.

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Entre porras, camisetas de la selección mexicana y la emoción de presenciar juntos uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, las familias michoacanas comenzaron a escribir una nueva historia de convivencia y encuentro ciudadano en torno al deporte.

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La celebración va más allá de la transmisión de los encuentros deportivos. Las y los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica con la participación de cocineras tradicionales.

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Además de recorrer los pabellones de artesanas y artesanos michoacanos, productores locales, juegos mecánicos, activaciones y conciertos que se desarrollarán en el Palacio del Arte.

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