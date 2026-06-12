Reynosa.- Mientras que Estrella Analí Mora Reyes, alumna del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETis) 71 lanzaba la moneda durante la inauguración del partido entre México y Sudáfrica, en Reynosa, Tamaulipas, su ciudad natal, la creadora del proyecto con el que se ganó esa oportunidad lloraba desconsolada.

El motivo: a Tapne Alexandra Basurto Román no se le tomó en cuenta para tener esta distinción, incluso tampoco su compañero con discapacidad Jonathan Roberto Yañez quienes sí trabajaron el proyecto tecnológico “Braille Care”.

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Y aunque reconoce que los tres formaban parte del equipo, también dio a conocer que Estrella no se involucró en el proyecto y que además Delia Aurora Miranda Reyes, maestra del CETis 71, nunca comprobó que uno de los requisitos para asistir al Mundial de Fútbol era ser menor de 18 años.

"Yo tengo 18 años y la directora nunca quiso mostrarnos algún correo electrónico o notificación donde se indicara que era requisito ser menor de edad. Se le dijo a la maestra que Estrella nunca estuvo involucrada en el proyecto, que no ayudó y aún así la enviaron".

Foto: Especial

El proyecto de estos jóvenes busca brindar apoyo a niños con discapacidad visual a través de un oso de peluche llamado Braulio.

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El peluche está equipado con un tablero que al presionar las combinaciones correctas reproduce la letra correspondiente en braille lo que permite a los niños aprender y adaptarse al sistema de manera lúdica y efectiva.

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"No me parece justo lo que hicieron porque no le interesaba el proyecto, todos los maestros y compañeros saben que yo era la representante del proyecto. No ocupo reconocimiento, simplemente que me apoyen con el proyecto porque a mí sí me interesa, me di cuenta que si no alzo la voz, esto va a seguir sucediendo en esta escuela".

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Hizo un llamado a las autoridades federales para que conozcan su proyecto ya que le parece una injusticia que no se les tome en cuenta.

Foto: Especial

CETis se deslinda de elección

La Dirección del CETis 71 se deslindó de la presencia de Estrella Mora en el Mundial pues aseguraron que la selección fue realizada directamente por el Programa Juvenil de Coca-Cola, patrocinador oficial del torneo.

La institución dio a conocer que de acuerdo con las reglas establecidas por los organizadores, únicamente un integrante de cada equipo podía ser seleccionado y debía cumplir requisitos específicos, entre ellos tener entre 13 y 17 años.

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Fue por eso que Estrella Analí Mora Reyes fue elegida para representar a Tamaulipas en esta experiencia de alcance internacional.

Se destaca que los tres estudiantes fueron recibidos en marzo de 2026 en la Secretaría de Educación Pública, en la Ciudad de México, donde recibieron un reconocimiento especial por su destacado desempeño en el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar Chile 2025.

Además, se informó que los jóvenes cuentan con la posibilidad de representar próximamente a México en una importante feria científica internacional en España, reflejando el talento, la preparación académica y el trabajo colaborativo que los ha llevado a sobresalir en escenarios internacionales.

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