Estados | 11-06-26 | 07:45 | Actualizada | 11-06-26 | 07:45 |

Reynosa.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones tras el aseguramiento de más de un millón 350 mil litros de hidrocarburo; vehículos pesados, mangueras y cámaras de vigilancia, entre otros objetos, durante la ejecución de dos órdenes de cateo en .

Luego de trabajos de investigación de las instituciones que integran la Mesa de Seguridad, se detectaron inmuebles que se ubican sobre caminos de terracería cerca de la carretera Reynosa-Monterrey donde se tenía el combustible.

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En la primera diligencia fueron asegurados:

  • Un total de un millón 200 mil litros de hidrocarburo
  • 24 pipas
  • 18 fractanks
  • Ocho tractocamiones
  • Seis motobombas
  • Cuatro cámaras de vigilancia
  • Dos cargadores
  • 12 cartuchos
  • Documentación diversa

En el sitio dos personas fueron detenidas.

Foto: Fiscalía General de la República
Foto: Fiscalía General de la República

En la segunda acción, el Ministerio Público Federal y la Policía Federal Ministerial aseguraron aproximadamente:

  • 155 mil litros de hidrocarburo
  • Ocho fractanks
  • Dos semirremolques
  • Un tractocamión
  • Siete motobombas con mangueras
  • 190 mil litros de alcohol

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la Fiscalía General de la República en Tamaulipas obtuvo los mandatos judiciales de un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad, en atención a denuncias anónimas por delitos de almacenamiento ilícito de hidrocarburos, previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, encabezados por el agente del Ministerio Público, cumplimentaron dichas órdenes con el apoyo de personal de diversas materias del Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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Durante la ejecución de las inspecciones judiciales, el personal de la FGR contó también con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Guardia Estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de elementos de Protección Civil, quienes proporcionaron seguridad perimetral.

Los dos inmuebles, las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones por los delitos antes mencionados.

afcl/LL

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