[Publicidad]
Reynosa.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones tras el aseguramiento de más de un millón 350 mil litros de hidrocarburo; vehículos pesados, mangueras y cámaras de vigilancia, entre otros objetos, durante la ejecución de dos órdenes de cateo en Reynosa, Tamaulipas.
Luego de trabajos de investigación de las instituciones que integran la Mesa de Seguridad, se detectaron inmuebles que se ubican sobre caminos de terracería cerca de la carretera Reynosa-Monterrey donde se tenía el combustible.
Lee también Presentan parque eólico con inversión de más de 250 mdd en Tamaulipas; construcción iniciará en diciembre 2026
En la primera diligencia fueron asegurados:
- Un total de un millón 200 mil litros de hidrocarburo
- 24 pipas
- 18 fractanks
- Ocho tractocamiones
- Seis motobombas
- Cuatro cámaras de vigilancia
- Dos cargadores
- 12 cartuchos
- Documentación diversa
En el sitio dos personas fueron detenidas.
En la segunda acción, el Ministerio Público Federal y la Policía Federal Ministerial aseguraron aproximadamente:
- 155 mil litros de hidrocarburo
- Ocho fractanks
- Dos semirremolques
- Un tractocamión
- Siete motobombas con mangueras
- 190 mil litros de alcohol
A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la Fiscalía General de la República en Tamaulipas obtuvo los mandatos judiciales de un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad, en atención a denuncias anónimas por delitos de almacenamiento ilícito de hidrocarburos, previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Elementos de la Policía Federal Ministerial, encabezados por el agente del Ministerio Público, cumplimentaron dichas órdenes con el apoyo de personal de diversas materias del Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Lee también Desmantelan red de robo de combustible en Hidalgo; actividades ilícitas se realizaban a través del drenaje público
Durante la ejecución de las inspecciones judiciales, el personal de la FGR contó también con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Guardia Estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de elementos de Protección Civil, quienes proporcionaron seguridad perimetral.
Los dos inmuebles, las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones por los delitos antes mencionados.
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
¿Por dónde se podrá ingresar al Fan Fest del Zócalo este 11 de junio?; habilitan acceso por 20 de Noviembre y Venustiano Carranza
Mundo
Antes del Mundial, Hong Kong incauta 230 mil productos falsificados; miles de camisetas falsas tenían como destino América
Estados
Localizan sanos y salvos a influencers integrantes de “Bola Costera”; fueron reportados como desaparecidos en su trayecto a Mazatlán
De última
Los cortes bob que dominarán el verano 2026
Sección
El actor Ryan Reynolds revela detalles de un accidente que cambio su vida en su adolescencia
Sección
Abuelito muere mientras esperaba trámite en el Registro Civil, en la Doctores
Sección
¿Dónde ver México vs Sudáfrica EN VIVO?: Horario y transmisión del partido inaugural del Mundial 2026
Sección
¡Del Asombroso Circo Digital al Fortnite! Ponmi y Jax incursionan al mundo gamer