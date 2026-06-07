Pachuca, Hgo.– Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desmantelaron dos tomas clandestinas conectadas a ductos de Pemex, las cuales utilizaban la red de drenaje pluvial del municipio de Atotonilco de Tula para el robo de hidrocarburos.

De acuerdo con la dependencia, se tuvo conocimiento de que en la colonia Pradera del Potrero, se realizaban actividades ilícitas a través del drenaje público.

Por ello, elementos de la corporación, en coordinación con personal de la Procuraduría General de Justicia, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo que derivó en la intervención de un inmueble.

Se informó que al interior del predio fueron localizadas dos tomas clandestinas utilizadas para el trasiego de combustible.

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Desmantelan red de robo de combustible en Hidalgo. Foto: Especial

Dichas tomas estaban conectadas a mangueras de alta presión que se extendían hacia los ductos de Pemex a través de más de 100 metros de la red de drenaje pluvial.

En el lugar fueron asegurados 15 mil 700 litros de combustible, almacenados en contenedores con capacidad de mil litros cada uno; además de 60 metros de manguera de alta presión, dos vehículos tipo pickup, una camioneta tipo van y 160 dosis de marihuana.

Todo el material decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que llevará a cabo las investigaciones correspondientes.

Las autoridades destacaron que se trataba de una red clandestina conectada a ductos de Pemex, la cual aprovechaba la infraestructura del drenaje pluvial para operar de manera encubierta.

LL