Pachuca. - Durante el primer trimestre de 2026, Hidalgo se mantuvo como la entidad con mayor número de tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo de Pemex, al concentrar el 28.52 por ciento de los casos detectados en el país, con 731 perforaciones ilegales, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano IGAVIM.

Con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el organismo informó que entre enero y marzo de este año se identificaron en México 2 mil 563 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo, cifra que representa un incremento de 4.87 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

El informe señala que Hidalgo acumuló 731 tomas clandestinas, lo que también representa un aumento de 19.84 por ciento respecto al año anterior, en que la entidad registró 610 casos.

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Además, el análisis advierte que en territorio hidalguense se detectó una perforación ilegal aproximadamente cada tres horas, lo que mantiene al estado en el primer lugar nacional, seguido de Jalisco, Estado de México y Nuevo León.

Jalisco ocupó el segundo sitio con 578 tomas clandestinas; el Estado de México registró 189 y Nuevo León 186. En contraste, entidades como Tamaulipas, Coahuila, Tabasco y Sonora reportaron disminuciones importantes.

El estudio también advierte una tendencia al alza en los estados de Hidalgo, Puebla, Estado de México y Baja California, donde persiste el crecimiento de actividades relacionadas con el robo y distribución ilegal de hidrocarburos.

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En cuanto a los municipios el reporte coloca a Cuautepec Hidalgo, como el municipio con mayor número de tomas clandestinas en el país. En esa demarcación se contabilizaron 202 casos entre enero y marzo de 2026. Le siguieron Degollado, Jalisco, con 167 casos, y Tecate, Baja California, con 103.

En el listado nacional también aparecen otros municipios hidalguenses como Santiago Tulantepec, con 52 tomas clandestinas; Tepeapulco, 51; Nopala de Villagrán, 46; Singuilucan, 40; Tula de Allende, 38; así como Epazoyucan y Tepetitlán, con 30 casos cada uno.

Asimismo, Atotonilco de Tula registró 29 casos; Tlaxcoapan, 27; Ajacuba y San Agustín Tlaxiaca, 26; Tetepango, 23; Tlahuelilpan, 22; Pachuca, 19; Chapantongo, 17; Tlanalapa, 16; Atitalaquia, 15; Huichapan, nueve, y Mineral de la Reforma también acumuló nueve tomas clandestinas.

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