La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, negó categóricamente los señalamientos de Morena sobre que había movilizado recursos para impedir que se llevara a cabo la Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional, luego de que la dirigencia del partido guinda denunciara un presunto boicot a la movilización con cierres de carreteras, infiltrados y hasta obras improvisadas para impedir el paso del contingente.

En entrevista con Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leyva, la mandataria fue cuestionada sobre la presencia de Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuellar en dicha manifestación, a quienes calificó de “gente llena de veneno, de mentiras y que permanentemente viven en la violencia”.

“Veo a estas personas enojadas por lo que hemos logrado en Chihuahua y que se dedican a gritar, a escupir, a poner el pie, a sacar veneno, pero que no hacen nada por el estado de Chihuahua”.

Aseguró que los mexicanos están cansados de este tipo de políticos y que lo que se necesita es gente valiente, que le entre al quite y que no tenga miedo porque el país se está cayendo a pedazos.

Reiteró que Chávez y Pérez Cuellar están llenos de veneno y de violencia con la que “no puedes proteger a tu gente”.

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“Buscan excusas y pretextos para tapar su crisis, sus incapacidades y sus errores. Piensan que la política es gritar en una tribuna o en un spot en redes sociales y la política significa servicio”.

Sobre el incidente que sufrieron algunos simpatizantes de Morena en el Aeropuerto Internacional Roberto Fierro, donde manifestantes los recibieron a grito de “¡Fuera Morena!”, la mandataria aseguro que si los políticos se pusieran a trabajar se evitarían esta situación no solo en Chihuahua sino también en varios estados.

“Papacitos, ¿qué quieren que haga la gobernadora de Chihuahua? ¿quieren que vaya y los defienda al aeropuerto y los defienda en la marcha? Haga su trabajo señora, pónganse a trabajar y no sean viles, no sean descarados.

“Dejen a un lado la indolencia que fue lo que tantos años les criticaron a estos neoliberales tecnócratas y pónganse a trabajar”.

Durante la entrevista, la gobernadora acusó al gobierno federal de Morena de lejanía e indolencia hacia Chihuahua.

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“La federación está muy lejos del estado de Chihuahua y no le da opciones a la gente más que salir a decirles Morena que están abandonados”.

También aseguró que los chihuahuenses están “repudiando este régimen” tras seis años de gobierno morenista.

“Ya han pasado seis años del gobierno de Morena y los chihuahuenses están repudiando este régimen y pues yo estoy aquí para defender lo que me toca”.

Por último, Maru Campos comentó que la Presidenta de la República ha dado por sentado que ella sabía sobre la presencia de los agentes de la CIA en el estado, lo cual vulnera su presunción de inocencia.

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“Así sea la Presidenta de la República, perdón doctora Claudia Sheinbaum ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Qué pruebas?”.

Aseguro que, si no salen a defenderse, la situación podría ocurrirle a otras personas.

“Ah no, pero a Rocha Moya hay que cuidarlo con algodones porque él no ha hecho nada, y si vamos a Culiacán y no podemos salir después de las 4 de la tarde es porque no quisimos salir no es porque haya algún peligro por el narcotráfico y los cárteles”.

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