Más Información

Hacienda defiende finanzas públicas tras calificación de Moody's; México conserva grado de inversión y perspectiva estable, destaca

Hacienda defiende finanzas públicas tras calificación de Moody's; México conserva grado de inversión y perspectiva estable, destaca

Harfuch: Rocha está en Sinaloa; no tiene escolta federal, sino estatal, dice

Harfuch: Rocha está en Sinaloa; no tiene escolta federal, sino estatal, dice

México suma victoria judicial en EU por corrupción ligada a García Luna; UIF recupera más de 570 mdd

México suma victoria judicial en EU por corrupción ligada a García Luna; UIF recupera más de 570 mdd

Audomaro Martínez, la cabeza militar del obradorismo; perfil del ajedrecista en la estrategia de seguridad de Morena

Audomaro Martínez, la cabeza militar del obradorismo; perfil del ajedrecista en la estrategia de seguridad de Morena

Raúl Castro, a días de cumplir 95 años, mantiene peso político en Cuba; imputación en EU revive fantasmas de la Guerra Fría

Raúl Castro, a días de cumplir 95 años, mantiene peso político en Cuba; imputación en EU revive fantasmas de la Guerra Fría

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

Cuernavaca.- Un alumno de tercer grado de la Secundaria Número 18, en la , fue asegurado por la Guardia Nacional luego de que presuntamente ingresó a la escuela con un arma de fuego y la detonó.

La intervención ocurrió tras el reporte de maestros que señalaron haber escuchado un disparo al interior de la escuela, lo que provocó una fuerte movilización policiaca y momentos de incertidumbre entre estudiantes y docentes.

Durante la revisión, los agentes localizaron al menor, quien quedó bajo resguardo de las autoridades para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Lee también

De acuerdo con testimonios de compañeros, el adolescente habría mostrado previamente en redes sociales imágenes donde aparecía sosteniendo el arma presuntamente involucrada en el incidente.

Autoridades informaron que no hubo personas lesionadas; sin embargo, las clases fueron suspendidas de manera preventiva mientras se desarrollan las indagatorias para determinar el origen del arma y esclarecer los hechos.

afcl/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]