Cuernavaca.- Un alumno de tercer grado de la Secundaria Número 18, en la colonia Ciudad Chapultepec, fue asegurado por la Guardia Nacional luego de que presuntamente ingresó a la escuela con un arma de fuego y la detonó.

La intervención ocurrió tras el reporte de maestros que señalaron haber escuchado un disparo al interior de la escuela, lo que provocó una fuerte movilización policiaca y momentos de incertidumbre entre estudiantes y docentes.

Durante la revisión, los agentes localizaron al menor, quien quedó bajo resguardo de las autoridades para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Lee también Buscan a mujer que desapareció tras acudir a una clínica de belleza en Puebla; fue sacada inconsciente del lugar

De acuerdo con testimonios de compañeros, el adolescente habría mostrado previamente en redes sociales imágenes donde aparecía sosteniendo el arma presuntamente involucrada en el incidente.

Autoridades informaron que no hubo personas lesionadas; sin embargo, las clases fueron suspendidas de manera preventiva mientras se desarrollan las indagatorias para determinar el origen del arma y esclarecer los hechos.

Noticias según tus intereses