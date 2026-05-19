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Cuernavaca, Mor. - El en la Escuela Telesecundaria Federal “Álvaro Gálvez y Fuentes”, ubicada en el municipio de Cuautla, dejó un saldo de nueve alumnos llevados a diferentes hospitales; cinco de ellos permanecen internados.

Versiones de padres de familias refieren que alrededor de 40 alumnos resultaron picados por las abejas, sin embargo, sólo nueve merecieron traslado y atención en hospitales.

La Secretaría de Educación y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos () activaron los protocolos de seguridad y protección escolar tras la presencia del enjambre en las inmediaciones del plantel.

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Ataque de abejas en telesecundaria deja 9 alumnos hospitalizados en Cuautla, Morelos; 5 permanecen en urgencias. Foto: Especial.
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Para salvaguardar la integridad de los estudiantes, personal docente y administrativo, desalojaron a la comunidad escolar en coordinación con autoridades de Protección Civil y cuerpos de emergencia municipales.

Las autoridades educativas informaron que de manera inmediata brindaron atención a las personas que presentaron molestias derivadas del incidente, activando además los mecanismos de seguimiento médico y acompañamiento necesarios.

En el Hospital General de Cuautla “Dr. Mauro Belaunzarán Tapia” ingresaron siete personas; de ellas, cinco permanecen en valoración y atención médica en el área de urgencias pediátricas, mientras que dos pacientes fueron dados de alta tras presentar únicamente crisis de ansiedad.

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Ataque de abejas en telesecundaria deja 9 alumnos hospitalizados en Cuautla, Morelos; 5 permanecen en urgencias. Foto: Especial.
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Por su parte, el IMSS en Cuautla reportó la atención de dos personas, quienes se encuentran estables.

Los Servicios de Salud de Morelos activaron el , con el objetivo de monitorear oportunamente la evolución de las personas atendidas.

Especialistas y cuerpos de atención continúan realizando las acciones necesarias para controlar la situación y garantizar condiciones seguras al interior del plantel. Como medida preventiva, se determinó la suspensión de labores escolares los días 19 y 20 de mayo, periodo durante el cual se llevarán a cabo trabajos de limpieza y revisión en las instalaciones educativas, citaron las autoridades.

dmrr/cr

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