Cuernavaca, Mor. - El ataque de un enjambre de abejas en la Escuela Telesecundaria Federal “Álvaro Gálvez y Fuentes”, ubicada en el municipio de Cuautla, dejó un saldo de nueve alumnos llevados a diferentes hospitales; cinco de ellos permanecen internados.

Versiones de padres de familias refieren que alrededor de 40 alumnos resultaron picados por las abejas, sin embargo, sólo nueve merecieron traslado y atención en hospitales.

La Secretaría de Educación y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) activaron los protocolos de seguridad y protección escolar tras la presencia del enjambre en las inmediaciones del plantel.

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Ataque de abejas en telesecundaria deja 9 alumnos hospitalizados en Cuautla, Morelos; 5 permanecen en urgencias. Foto: Especial.

Para salvaguardar la integridad de los estudiantes, personal docente y administrativo, desalojaron a la comunidad escolar en coordinación con autoridades de Protección Civil y cuerpos de emergencia municipales.

Las autoridades educativas informaron que de manera inmediata brindaron atención a las personas que presentaron molestias derivadas del incidente, activando además los mecanismos de seguimiento médico y acompañamiento necesarios.

En el Hospital General de Cuautla “Dr. Mauro Belaunzarán Tapia” ingresaron siete personas; de ellas, cinco permanecen en valoración y atención médica en el área de urgencias pediátricas, mientras que dos pacientes fueron dados de alta tras presentar únicamente crisis de ansiedad.

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Ataque de abejas en telesecundaria deja 9 alumnos hospitalizados en Cuautla, Morelos; 5 permanecen en urgencias. Foto: Especial.

Por su parte, el IMSS en Cuautla reportó la atención de dos personas, quienes se encuentran estables.

Los Servicios de Salud de Morelos activaron el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Intoxicación por Animales Ponzoñosos, con el objetivo de monitorear oportunamente la evolución de las personas atendidas.

Especialistas y cuerpos de atención continúan realizando las acciones necesarias para controlar la situación y garantizar condiciones seguras al interior del plantel. Como medida preventiva, se determinó la suspensión de labores escolares los días 19 y 20 de mayo, periodo durante el cual se llevarán a cabo trabajos de limpieza y revisión en las instalaciones educativas, citaron las autoridades.

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