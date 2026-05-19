Más Información
Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU
Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya; "¿Y yo por qué?", contesta a reporteros
Royal Caribbean lamenta freno a Perfect Day México; empresa insiste en mantener inversión en Mahahual
"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo
Cuernavaca, Mor. - El ataque de un enjambre de abejas en la Escuela Telesecundaria Federal “Álvaro Gálvez y Fuentes”, ubicada en el municipio de Cuautla, dejó un saldo de nueve alumnos llevados a diferentes hospitales; cinco de ellos permanecen internados.
Versiones de padres de familias refieren que alrededor de 40 alumnos resultaron picados por las abejas, sin embargo, sólo nueve merecieron traslado y atención en hospitales.
La Secretaría de Educación y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) activaron los protocolos de seguridad y protección escolar tras la presencia del enjambre en las inmediaciones del plantel.
Lee también Golpe al narcotráfico en Huitzilac; desmantelan laboratorio de drogas sintéticas de la célula “Los Maya”
Para salvaguardar la integridad de los estudiantes, personal docente y administrativo, desalojaron a la comunidad escolar en coordinación con autoridades de Protección Civil y cuerpos de emergencia municipales.
Las autoridades educativas informaron que de manera inmediata brindaron atención a las personas que presentaron molestias derivadas del incidente, activando además los mecanismos de seguimiento médico y acompañamiento necesarios.
En el Hospital General de Cuautla “Dr. Mauro Belaunzarán Tapia” ingresaron siete personas; de ellas, cinco permanecen en valoración y atención médica en el área de urgencias pediátricas, mientras que dos pacientes fueron dados de alta tras presentar únicamente crisis de ansiedad.
Lee también Fiscalía de Michoacán destaca captura de “La Galleta”, operador de Los Templarios en Pátzcuaro; está relacionado con diversos delitos
Por su parte, el IMSS en Cuautla reportó la atención de dos personas, quienes se encuentran estables.
Los Servicios de Salud de Morelos activaron el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Intoxicación por Animales Ponzoñosos, con el objetivo de monitorear oportunamente la evolución de las personas atendidas.
Especialistas y cuerpos de atención continúan realizando las acciones necesarias para controlar la situación y garantizar condiciones seguras al interior del plantel. Como medida preventiva, se determinó la suspensión de labores escolares los días 19 y 20 de mayo, periodo durante el cual se llevarán a cabo trabajos de limpieza y revisión en las instalaciones educativas, citaron las autoridades.
Nombran a Javier Sánchez en Fiscalía de Chihuahua; asume Operaciones Estratégicas tras renuncia de Arturo Zuany por caso de narcolaboratorio
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]