Morelia. - La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó la detención por parte de GC SSP de Jorge y/o Jorge Alberto y/o Jorge Luis “N”, alias “La Galleta”, identificado como presunto generador de violencia en la región lacustre del lago de Pátzcuaro y señalado por su posible relación con delitos de homicidio, extorsión y narcomenudeo.

Durante una rueda de prensa encabezada por el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, se dio a conocer que la captura de “La Galleta” derivó de trabajos de inteligencia, actos de investigación y acciones operativas desplegadas por la institución, luego de hechos de violencia registrados en los municipios de Erongarícuaro y Pátzcuaro.

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De acuerdo con las investigaciones, “La Galleta” estaría relacionado con los hechos ocurridos el pasado 4 de mayo, cuando fueron localizadas unidades con personas sin vida en la región lacustre.

Su detención se concretó a partir de actos de investigación realizados en un hospital particular de Morelia, donde presuntos integrantes de una célula criminal recibían atención médica por heridas producidas por arma de fuego.

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