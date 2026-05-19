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Morelia. - La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó la detención por parte de GC SSP de Jorge y/o Jorge Alberto y/o Jorge Luis “N”, alias “La Galleta”, identificado como presunto generador de violencia en la región lacustre del lago de Pátzcuaro y señalado por su posible relación con delitos de homicidio, extorsión y narcomenudeo.
Durante una rueda de prensa encabezada por el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, se dio a conocer que la captura de “La Galleta” derivó de trabajos de inteligencia, actos de investigación y acciones operativas desplegadas por la institución, luego de hechos de violencia registrados en los municipios de Erongarícuaro y Pátzcuaro.
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De acuerdo con las investigaciones, “La Galleta” estaría relacionado con los hechos ocurridos el pasado 4 de mayo, cuando fueron localizadas unidades con personas sin vida en la región lacustre.
Su detención se concretó a partir de actos de investigación realizados en un hospital particular de Morelia, donde presuntos integrantes de una célula criminal recibían atención médica por heridas producidas por arma de fuego.
Cae Wendy Fabiola “N”, presuntamente relacionada con el homicidio de Carlos Manzo; se encargaba de filtrar información de operativos
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