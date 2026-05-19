La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que fue detenida Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, por su presunta relación con la célula criminal de Gerardo “N”, “El Congo”, grupo investigado por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Al informar sobre los avances de la investigación, el fiscal Carlos Torres señaló que Wendy Fabiola “N” presuntamente se encargaba de filtrar información de operativos estatales y federales.

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Mencionó que la detención se realizó la semana pasada gracias a un trabajo coordinado entre personal de la propia Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Se señaló que al momento de la detención se incautó un teléfono celular y diversas dosis de marihuana y metanfetamina.

Por último, la Fiscalía del Estado informó que la detenida fue vinculada a proceso el pasado 16 de mayo por delitos contra la salud y posesión de cartuchos.

🚨La Fiscalía de Michoacán informó la detención de Wendy Fabiola “N”, por su presunta relación con la célula criminal de El Congo y con el grupo investigado por el homicidio de Carlos Manzo.



De acuerdo con el fiscal Carlos Torres Piña, “La Tía” o “Wendy” presuntamente se… pic.twitter.com/DNiT3U6FTR — Azucena Uresti (@azucenau) May 19, 2026

afcl/LL