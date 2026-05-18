Michoacán.- Desde temprana hora, habitantes del municipio de Charapan, Michoacán, quedaron entre el fuego cruzado de una serie de enfrentamientos entre grupos armados que se extendieron hasta la zona agrícola de esa de la Meseta Purhépecha.

De esos choques a tiros, no se ha dado a conocer si hay personas lesionadas o fallecidas; sin embargo, videos que han compartidos algunos habitantes, dan cuenta del terror que han vivido las familias, desde las primeras horas de este lunes.

Los informes de las autoridades locales, indican que los hechos de violencia se extendieron hacia la comunidad de Cocucho.

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Los videos compartidos por algunos habitantes, evidencian la magnitud de los enfrentamientos en los que inclusive quedaron atrapados unos cortadores de aguacate, durante el jornal.

Uno de los grupos armados, le prendió fuego a dos camiones de carga, los cuales atravesó en un punto carretero, para impedir el arribo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que desplegaron un operativo, para restablecer el orden.

Personal de fuerzas estatales y federales, lograron ingresar a la zona en busca de los responsables de este hecho criminal y tomar el control de la seguridad.

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Apenas la noche de ayer, un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación, atacó un puesto de seguridad de la Ronda Comunal de Sevina, municipio de Nahuatzen.

Esa ofensiva criminal dejó dos elementos muertos y uno más, lesionado, de esa corporación policial.

Ese ataque se suma al del perpetrado por esa organización delictiva, el pasado 6 de mayo, en la comunidad indígena de Acachuén, municipio de Chilchota, que tuvo como resultado, dos pobladores muertos a tiros.

LL