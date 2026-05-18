El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó un crematorio clandestino en el municipio de Lagos de Moreno; durante la prospección del predio, las buscadoras localizaron varios restos óseos calcinados.

El hallazgo ocurrió este domingo en la comunidad de Plan de los Rodríguez, hasta donde llegó el colectivo tras recibir reportes anónimos de lo que ocurría en ese sitio.

Hasta ahora no se han dado mayores datos sobre lo encontrado en el lugar, que a decir del colectivo, es de grandes dimensiones; por lo pronto se han localizado 15 puntos con restos que deberán ser analizados por peritos forenses.

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“En un rancho ubicado en Lagos de Moreno, localizamos una cantidad innumerable de osamentas. Al momento de llegar, el lugar aún se encontraba humeando, todo indica que apenas unas horas atrás le habían prendido fuego a los cuerpos. Lo que encontramos es indescriptible. No existen palabras suficientes para expresar el horror, el dolor y la importancia que siente una madre al ver un sitio convertido en un lugar de exterminio humano. Solicitamos a las autoridades un procesamiento digno y exhaustivo del lugar”, escribió Ceci Flores, líder del colectivo en sus redes sociales y compartió un video del lugar.

Hasta ahora las autoridades estatales no han informado si han tomado el control del predio y si en él se han iniciado las labores forenses que deberán integrarse a una carpeta de investigación.

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