Más Información

Montiel rechaza posible candidatura de Inzunza al gobierno de Sinaloa; descarta aceptar "candidatos con mala reputación"

Montiel rechaza posible candidatura de Inzunza al gobierno de Sinaloa; descarta aceptar "candidatos con mala reputación"

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Llega nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba desde México; atraviesa una grave crisis económica

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya; explica que fue de manera preventiva

Critican a Saúl Monreal por video musical donde aparece esvástica nazi; senador pide disculpas y elimina grabación

Critican a Saúl Monreal por video musical donde aparece esvástica nazi; senador pide disculpas y elimina grabación

Liga MX: Definidos días y horarios de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Liga MX: Definidos días y horarios de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó un crematorio clandestino en el municipio de Lagos de Moreno; durante la prospección del predio, las buscadoras localizaron varios restos óseos calcinados.

El hallazgo ocurrió este domingo en la comunidad de Plan de los Rodríguez, hasta donde llegó el colectivo tras recibir reportes anónimos de lo que ocurría en ese sitio.

Hasta ahora no se han dado mayores datos sobre lo encontrado en el lugar, que a decir del colectivo, es de grandes dimensiones; por lo pronto se han localizado 15 puntos con restos que deberán ser analizados por peritos forenses.

Lee también

“En un rancho ubicado en Lagos de Moreno, localizamos una cantidad innumerable de osamentas. Al momento de llegar, el lugar aún se encontraba humeando, todo indica que apenas unas horas atrás le habían prendido fuego a los cuerpos. Lo que encontramos es indescriptible. No existen palabras suficientes para expresar el horror, el dolor y la importancia que siente una madre al ver un sitio convertido en un lugar de exterminio humano. Solicitamos a las autoridades un procesamiento digno y exhaustivo del lugar”, escribió Ceci Flores, líder del colectivo en sus redes sociales y compartió un video del lugar.

Hasta ahora las autoridades estatales no han informado si han tomado el control del predio y si en él se han iniciado las labores forenses que deberán integrarse a una carpeta de investigación.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]