Cuernavaca, Mor. - La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso de Morelos tiene dos investigaciones en curso contra la comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV), Eva Penelope Picazo Hernández, por pedir a las víctimas “moches” el 30% de las cantidades obtenidas como sujetos de reparación.

Entre las dos investigaciones, dijo José Blas Cuevas Díaz, titular de la ESAF suman entre ocho y nueve víctimas que acusan a Picazo Hernández de pedir en efectivo el porcentaje convenido, una vez que cobraron los cheques por reparación a víctimas.

“Por eso es tan difícil la investigación, porque las víctimas señalan que han sido pagos en efectivo; que los hacen cobrar los cheques y les piden dinero en efectivo. Es ahí donde es difícil poder llegar a una prueba creciente o suficientemente fuerte”, admitió Cuevas Díaz.

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El auditor informó que la investigación se encuentra en la última etapa, correspondiente a la solicitud de información patrimonial, para saber si hay registros de modificación de los servidores que tienen acceso al recurso financiero, si hay indicios de una posible falta, expuso.

En paralelo, la comisionada obtuvo del Juzgado Sexto de Distrito una suspensión provisional que la protege de cualquier orden de aprehensión, comparecencia, localización o presentación y/o privación de su libertad; así como su ejecución.

Picazo Hernández también es investigada por la Fiscalía Anticorrupción en por lo menos siete carpetas de investigación por falta de cumplimiento en cuanto a los derechos que tienen las víctimas de ser atendidas en sus reclamos, dijo el fiscal especializado Leonel Díaz Rogel.

Subrayó que las denuncias contra la titular de la CEARV son de víctimas del delito y consideró que la institución debiera atender a las víctimas y no invertir tiempo, dinero y esfuerzo en otros temas tan deleznables que se convierten en temas de la politiquería. Las víctimas, dijo el fiscal, requieren de mucha atención.

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