El subsecretario de derechos humanos, población y migración, Arturo Medina Padilla, indicó que los ejes prioritarios del Plan de Trabajo en la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas son: el fortalecimiento a bases de datos forenses nacionales, emprender acciones de búsqueda y el diseño de estrategias para evitar más desapariciones.

En conferencia de prensa, informó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR) se están consolidando con fiscalías estatales, así como el Banco Nacional de Datos Forenses, a través de la integración de cuatro fuentes principales:

Registro Forense Federal

Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas

Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas

Base Nacional de Información Genética, que tiene datos de donantes y cuerpos sin identificar

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En relación con la estrategia y identificación, se contemplan cinco fases de trabajo que integran diversos estudios especializados en colaboración con instituciones como: Semefo, Incifo, FGR y fiscalías locales:

Lofoscopia (toma de huellas digitales)

Cuerpos y restos humanos no identificados en resguardo temporal (tatuajes, odontología y señas particulares)

Restos humanos ubicados en osteotocas

Restos humanos en fosas comunes

De acuerdo con datos presentados por el gobierno federal el pasado 27 de marzo, 46 mil 724 reportes de personas desaparecidas tienen datos insuficientes para emprender la búsqueda, debido a lo que Medina Padilla explicó que la estrategia principal es trabajar directamente con las familias, los colectivos y las autoridades locales con la finalidad de completar la información faltante.

“Esto ya inició la comisionada nacional y su equipo de trabajo, ya han estado en varias entidades como: Morelos, Zacatecas, Jalisco, Colima, Veracruz, Nayarit, Tlaxcala por mencionar algunos. Respecto al segundo grupo integrado con los casos, sin actividad administrativa posterior a la desaparición, el eje central es la búsqueda con las familias. Este trabajo se realiza de manera permanente de la mano de las víctimas, colectivos, y personas expertas a través de intervención directa de la Comisión Nacional de Búsqueda”, afirmó.

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Señaló que se impulsará la apertura de carpetas de investigación en aquellos casos donde aún no se haya abierto, porque “ningún registro de desaparición debe permanecer sin la debida investigación ministerial”. Ante casos con información insuficiente, se actualizará homicidios y agendarán videollamadas que permitan acreditar las pruebas necesarias de que las personas están con vida, se harán visitas domiciliarias para verificar esta información y confirmar la localización de las personas de la mano de las entidades generativas.

“También impulsaremos la actualización del estatus de los registros por parte de las fiscalías y comisiones mediante la Plataforma Única de Identidad. (…) El gobierno de México seguirá trabajando para fortalecer las acciones de búsqueda en vida. Esa es nuestra prioridad. Pero cuando lamentablemente no sea factible a eso o se encuentre una persona fallecida sin identificar, también tenemos que fortalecer la búsqueda forense con la convicción de que la búsqueda de cada persona es una lucha constante”, declaró.

Durante la presentación del Informe de los trabajos en materia de búsqueda de personas desaparecidas, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, señaló que ante el primer reporte de desaparición de una persona se movilizan de forma inmediata cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda en carreteras, terminales de autobuses y demás puntos estratégicos para actuar de inmediato y encontrarlos con vida, a través del Centro de Mando Permanente de Atención a la Alerta Nacional.

Arturo Medina, subsecretario de derechos humanos población y migración de la Secretaria de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; y Martha Lidia Pérez, Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda durante la conferencia de prensa que dieron en la Secretaria de Gobernación. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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“El gobierno de México seguirá trabajando para fortalecer las acciones de búsqueda y modificación humana con la comisión de que esta es una batalla por la dignidad humana y por el derecho de todas las familias de encontrar a sus seres queridos. (…) El Estado Mexicano reconoce su dolor, su legítima exigencia de encontrar a su familiares y reitera su compromiso y quebran pares de acompañarlas, escucharlas y trabajar de manera conjunta con responsabilidad y el respeto hasta que cada persona desaparecida se ha localizada”, afirmó.

Mesas de trabajo con Godoy

Además, destacó que se acordaron cinco mesas de diálogo entre familiares, la Segob y Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República. La primera mesa se llevó a cabo el 7 y 14 de mayo pasado, donde participaron colectivos de búsqueda de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La segunda mesa se realizará el 4 de junio con familiares buscadores de: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

El 18 de junio corresponderá a la región noreste del país: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Mientras que el 2 de julio se reunirán con buscadoras de: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Por último, el 16 de julio se llevará a cabo la mesa 5 de la región noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.

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Informó que en el caso de la Ciudad de México, se reunieron con 53 colectivos y 210 personas. En todo el país, se comprometió a coordinar reuniones con gobiernos locales de las entidades, con la intención de lograr mesas de diálogo periódicas con colectivos de personas buscadoras: “Lo ideal sería que al menos una entrevista se diera cada mes, pero si no es posible, podría ser cada uno dos meses”, dijo.

Subrayó que a partir de la publicada en julio de 2025, de la reforma de la ley en materia de desaparición para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, se implementó la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la creación de la Plataforma Única de Identidad, entre otras.

“También buscamos que este 2026 se fortalezcan las fiscalías estatales especializadas en desapación y que se apliquen los recursos de infraestructura forense que son federales y se otorgan a través de la Comisión Nacional de Búsqueda”, expresó.

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A partir de la implementación de la Plataforma Única de Identidad, se han localizado 5 mil 898 personas en México, informó la Secretaría de Gobernación (Segob). Mientras que del 6 de marzo al 19 de mayo de 2026 se han activado mil 802 Alertas Nacionales por Desaparición y se han encontrado 825 personas con este mecanismo, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hay más de 132 mil casos de personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional.

Arturo Medina, subsecretario de derechos humanos población y migración de la Secretaria de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; y Martha Lidia Pérez, Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda durante la conferencia de prensa que dieron en la Secretaria de Gobernación. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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