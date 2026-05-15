Familiares de personas desaparecidas en México y organizaciones acompañantes exigieron al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, que traslade de maneras inmediata y prioritaria la decisión del Comité de contra la Desaparición Forzada de activar el Artículo 34 de la Convención Internacional a la Asamblea General, ante la crisis de desapariciones en el país.

“Señor Secretario General, somos conscientes de que ésta es la primera vez que se activa este artículo de la Convención. Es un momento definitorio: la Asamblea General tiene la oportunidad histórica de marcar la pauta y establecer el estándar internacional para futuros contextos que requieran una intervención de esta magnitud”, advirtieron.

A través de una carta urgente, más de 40 colectivos de búsqueda, exigieron asegurar una transparencia informativa acerca del procedimiento: publicar información clara y accesible del procedimiento formal que seguirá la comunicación enviada por el Comité, incluyendo los mecanismos de recepción y respuesta previstos en la Asamblea General.

Lee también CIDH advierte complicidad de autoridades con el crimen organizado en desapariciones; reporta más de 128 mil desaparecidos

El pasado 2 de abril de 2026, el Comité resolvió activar el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, trasladando la situación de México a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al calificar esta decisión como “inédita”, familias buscadoras puntualizaron que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se cometen generalizada o sistemáticamente en el país y refleja la gravedad de la crisis, así como la insuficiencia de las respuestas estatales para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este fenómeno.

“Este importante paso dado por el Comité representa una esperanza y una oportunidad para las familias de las más de 132 mil personas desaparecidas en México: localizar a sus seres queridos, identificar más de 70 mil restos humanos, llevar a los responsables ante la justicia y poner fin a la crisis de desapariciones”, indicaron.

Lee también Sheinbaum dice que no coincide con algunas afirmaciones de la CIDH sobre crisis de desaparecidos; destaca avances en México

Por lo que también pidieron definir la agenda y los plazos, que se brinde una hoja de ruta con los plazos estimados para el tratamiento de dicha cuestión en la agenda del período de sesiones de la Asamblea General.

Así como inclusión y participación de las víctimas, con el objetivo de que se establezcan los canales necesarios para asegurar que los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones acompañantes puedan participar en el seguimiento de este proceso.

“Para nosotras, las familias, la urgencia no es una palabra retórica; es afirmar que el tiempo es nuestro peor enemigo. Muchas de las madres, esposas y demás familiares y seres queridos de las personas desaparecidas han trascendido o están envejeciendo y mermando su salud sin encontrar a su ser querido”, lamentaron.

Lee también A 30 años de la desaparición del activista Gregorio Alvarado, ofrecen disculpa pública; Segob reconoce su lucha

El escrito fue firmado por:

Colectivo Buscadoras Guanajuato

Buscadoras de Zacatecas AC

Colectivo familias unidas por Nayarit

Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos

Proyecto de búsqueda

Desaparecidos de Apatzingán

Madres independientes buscando a sus hijos

Búsqueda x la paz

Entre otros, así como familiares, organizaciones y personas aliadas.

“A décadas de esta lucha incansable, las madres y familiares no percibimos indicios claros de que se vaya a obtener verdad y justicia sin la actuación indispensable y urgente de la Asamblea General para ordenar soluciones efectivas”, explicaron.

Por su parte, Amnistía Internacional México se sumó al llamado de mecanismos internacionales de derechos humanos y Procedimientos Especiales de la ONU para que el Estado mexicano acepte asistencia y cooperación técnica internacional, independiente e imparcial, frente a la crisis de desaparición forzada en México.

“Con más de 134 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificar, es evidente que las acciones implementadas hasta ahora han sido insuficientes. La cooperación internacional es fundamental para fortalecer la búsqueda, garantizar verdad, justicia y reparación, y atender una crisis que continúa creciendo cada día”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft