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El gobierno de reiteró su respaldo junto con Brasil a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, para que sea la primera mujer en ser secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas ().

La mañana de este viernes 15 de mayo, el recibió en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la expresidenta de Chile con quién intercambió puntos de vista sobre los desafíos de la agenda multilateral.

La SRE indicó que ambos revisaron el papel de la ONU "en el contexto internacional actual".

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La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en una imagen de archivo. Foto: EFE
La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en una imagen de archivo. Foto: EFE

Agregó que el encuentro se realizó en el marco del respaldo de México a su candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas: "Como parte de la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional, orientado siempre a la paz y al bienestar de los pueblos".

Sheinbaum descarta apoyo económico para candidatura de Michelle Bachelet

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que su gobierno haya aprobado recursos públicos para respaldar la eventual candidatura de Michelle Bachelet.

La mandataria federal subrayó que no existía ninguna solicitud formal de apoyo económico por parte de la exmandataria chilena, por lo que tampoco se ha autorizado partida presupuestal alguna.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

"No hemos aprobado ningún apoyo y hace tiempo manifestamos que apoyábamos la candidatura de Michelle Bachelet”, señaló en abril.

Sheinbaum reconoció la trayectoria de Bachelet, a quien describió como “una mujer con experiencia”, recordando que fue dos veces presidenta de Chile y que ha ocupado cargos relevantes dentro de Naciones Unidas.

En ese sentido, consideró que cuenta con el perfil para desempeñar un papel destacado dentro del organismo internacional.

nro/apr

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