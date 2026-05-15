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La ONU se desmarcó de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana para reunirse con altos funcionarios del gobierno de y aseguró que su visita a la isla fue "puramente humanitaria".

"Mi visita coincidió con la del director de la . Nosotros salíamos cuando ellos llegaban, y nuestra misión fue, por supuesto, puramente humanitaria", aseguró Edem Wosornu, directora de la División de Respuesta a las Crisis de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Wosornu compareció junto a Altaf Musani, director de Gestión Humanitaria y de Desastres en el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, durante la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general después de visitar la isla durante cuatro días.

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"Interactuamos con miembros de la comunidad diplomática, unos 24 embajadores, incluido el encargado de negocios de Estados Unidos (Michael Hammer), y abordamos en detalle la capacidad de respuesta", dijo Wosornu sobre su trabajo en Cuba.

Según explicó, todos los Estados con los que trabajaron "coincidieron en que la situación humanitaria y la facilitación del flujo de ayuda al país son una prioridad".

Además, Wosornu explicó que se reunieron con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; con el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda; y con el viceministro adjunto de Asuntos Exteriores y el viceministro adjunto de Comercio Exterior.

La CIA informó de que Ratcliffe viajó a la capital cubana para sostener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

La visita incluyó reuniones con Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y asesor de seguridad, así como con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.

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El encuentro se produjo en medio de las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno cubano para que implemente reformas profundas en su sistema económico y en su régimen político.

Entre las presiones se encuentra el recrudecimiento del bloqueo petrolero a la isla, que ha desatado una crisis energética que amenaza con una crisis humanitaria.

"Cuba se enfrenta a una situación cada vez más compleja con repercusiones humanitarias, y por eso estuvimos allí, yendo mucho más allá de la respuesta tradicional ante desastres naturales, con la que, una vez más, estamos familiarizados", advirtió la representante de la OCHA.

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