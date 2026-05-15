La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitieron una alerta preventiva ante la proliferación de aplicaciones falsas que ofrecen transmisiones gratuitas de partidos de fútbol relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero que en realidad buscan cometer fraudes y robar información personal de los usuarios.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades señalaron que los ciberdelincuentes aprovechan el interés generado por los grandes eventos deportivos para desarrollar plataformas fraudulentas que imitan la apariencia de servicios oficiales de streaming, utilizando logotipos, nombres y diseños similares para engañar a las personas.

Indicaron que, una vez instaladas, estas aplicaciones solicitan permisos excesivos, como acceso a contactos, archivos, cámara, micrófono y otras funciones del dispositivo, lo que pone en riesgo la seguridad digital y financiera de las víctimas.

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De acuerdo con las dependencias, el objetivo principal de estas plataformas no es ofrecer entretenimiento, sino instalar software malicioso capaz de robar credenciales bancarias, monitorear la actividad del teléfono o integrar los equipos a redes de bots utilizadas para actividades ilícitas.

Las autoridades advirtieron que estas aplicaciones suelen difundirse mediante enlaces compartidos en redes sociales, mensajes SMS, servicios de mensajería instantánea y páginas web no verificadas. Además, pueden desplegar publicidad engañosa o redirigir a sitios maliciosos para concretar otros tipos de fraude.

Ante este panorama, la SSPC y la SSC capitalina recomendaron descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y evitar acceder a enlaces de terceros o sitios desconocidos.

También pidieron verificar la autenticidad del desarrollador, revisar calificaciones y comentarios de otros usuarios antes de instalar cualquier aplicación y desconfiar de aquellas que prometen acceso gratuito a transmisiones exclusivas o de paga.

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Entre las medidas preventivas destacaron evitar otorgar permisos innecesarios, mantener actualizado el sistema operativo y utilizar herramientas de seguridad que permitan detectar amenazas.

Asimismo, exhortaron a no ingresar datos personales, bancarios o contraseñas en plataformas sospechosas y evitar descargar archivos enviados mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía la Ciberguía de prevención digital, así como los canales de atención de la Unidad de Policía Cibernética de la SSC para reportar actividades sospechosas en el ciberespacio.

Finalmente, ambas instituciones reiteraron su compromiso para fortalecer la cultura de prevención y seguridad digital, con el objetivo de proteger la información personal y prevenir ciberdelitos que afecten el patrimonio de la ciudadanía.

afcl