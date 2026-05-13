El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que se trabaja en la rehabilitación de 30 canchas de futbol, 18 de ellas con el apoyo de una ONG y una empresa dedicada a la fabricación de pintura.

Acompañado por vecinas y vecinos de la colonia Campestre Churubusco, el edil dijo que, gracias al trabajo en conjunto y en colaboración con la organización "Blue Women Pink Men", y PPG Comex, se han recuperado ya 14 canchas deportivas de 18 programadas y 12 más que conforman el proyecto, independientes del convenio.

En estos trabajos de recuperación hay un trabajo multidisciplinario, pues comprende varias acciones y a especialistas hasta cristalizarse los resultados con el diseño y la obra terminada en cada una de las canchas.

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Detrás de cada intervención existe una metodología social construida a través de talleres participativos con vecinos, niñas, niños y líderes comunitarios, donde especialistas en disciplinas como antropología, sociología y participación ciudadana ayudan a escuchar, entender y construir junto con la comunidad cómo quieren recuperar sus espacios, explicaron los organizadores.

Al inaugurar la multicancha del Parque "Las Campanas", ubicada en la colonia Campestre Churubusco, el alcalde reiteró su compromiso de continuar con la recuperación de espacios públicos y anunció que durante su gestión continuará la intervención de más canchas en distintas colonias de la demarcación, ya que la recuperación de estos espacios beneficia a niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Al inaugurar la multicancha del Parque ‘Las Campanas’, ubicada en la colonia Campestre Churubusco, el alcalde reiteró su compromiso de continuar con la recuperación de espacios públicos. | Foto: Especial.

Javier Sosa Mejía, presidente de PPG Comex en Latinoamérica, comentó que llevan ya una década en este tipo de trabajos y colaboraciones con más de 20 millones de personas beneficiadas. “Nosotros ayudamos a la transformación, al embellecimiento, a la protección y eso es lo que hacemos de corazón”.

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Ante directoras y directores generales de la alcaldía, así como Mai Hernández, directora de Asuntos Públicos y Responsabilidad Social de la misma empresa, y Rubén Kuri, cofundador de ‘Blue Women Pink Men’, Gutiérrez Aguilar informó que se reforzarán las tareas de repavimentación, de servicios urbanos y muy pronto regresará el programa de mastografías en coordinación con el FUCAM.

Gutiérrez Aguilar expresó su agradecimiento a PPG Comex y a la asociación civil ‘Blue Women Pink Men’, quienes trabajan de manera conjunta en la recuperación de esta cancha y de otras 17 más ubicadas en las colonias Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Girasoles II, Educación, Pedregal de Santa Úrsula, Ciudad Jardín y Prado Churubusco, entre otras.

Señaló que, como parte de este convenio de colaboración, se han intervenido un total de 14 canchas equivalentes a 7 mil 433 metros cuadrados con la aplicación de 8 mil 493 litros de pintura, beneficiando anualmente a cerca de 456 mil 816 personas.

Como parte de las acciones realizadas por la alcaldía en estas canchas, se efectuó la pintura de 14 porterías; la intervención de mil metros cuadrados de muros y muretes; la aplicación de esmalte en 322 metros cuadrados de superficies metálicas; la rehabilitación de ocho porterías con malla ciclónica y de 230 metros cuadrados de malla perimetral; además de la rehabilitación de seis tableros de basquetbol.

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JACL/cr