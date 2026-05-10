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El alcalde de Coyoacán, , inauguró cinco canchas de futbol rápido, las cuales fueron rehabilitadas en las colonias Pedregal de Santo Domingo y Santa Úrsula. Este proyecto forma parte de más de una veintena de canchas que se intervendrán con motivo del Mundial.

Alcalde de Coyoacán inaugura 5 canchas de futbol rápido. Foto: especial
Alcalde de Coyoacán inaugura 5 canchas de futbol rápido. Foto: especial

El edil dijo que haber intervenido estas canchas ha sido un logro gracias a la suma de esfuerzos entre el , una organización no gubernamental y una empresa dedicada a la fabricación de esmaltes y pinturas, lo que demuestra que cuando se suman iniciativas, se logran buenos resultados.

“Una joven, una niña, un niño que tiene la oportunidad de tomar un balón, de practicar deporte, es alguien que no solo tiene beneficios para su salud; sobre todo, se forma en la disciplina, en la responsabilidad, en la competencia y en el trabajo en equipo. Hacer deporte es mejorar el y por ello nos hemos sumado a esta iniciativa de mejorar los entornos para ellas y ellos en la zona de los Pedregales, por cierto, muy cerca del ”, comentó.

Alcalde de Coyoacán inaugura 5 canchas de futbol rápido. Foto: especial
Alcalde de Coyoacán inaugura 5 canchas de futbol rápido. Foto: especial

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Giovani Gutiérrez tiró un penalti en cada espacio deportivo, los cuales son muy socorridos todos los días por vecinos y vecinas de estas unidades territoriales.

“Por eso somos una alcaldía imparable, porque se logran resultados como este en donde todos sumamos; porque no es solo iniciativa de un gobierno, sino porque es una suma de esfuerzos; porque nuestro compromiso es que se vea en dónde están tus ; porque estos resultados son muestra de que el dinero de los ciudadanos, se refleja en obras que perduran”, comentó el alcalde.

Las canchas rehabilitadas se encuentran: en el deportivo Santa Úrsula, otra está ubicada en el camellón de las calles San Ricardo y San Gonzalo; una más en el deportivo El Copete, en Pedregal de Santo Domingo; la cuarta y quinta en el camellón de la avenida Delfín Madrigal, en el .

“Así es como cambiamos y mejoramos el rostro de Coyoacán. A 31 días de la , vamos a seguir trabajando y dando resultados, demostrando que unidos se puede ser mejor y más fuertes”, indicó.

mahc

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