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Con el propósito de garantizar la seguridad de los aficionados, asistentes, trabajadores y staff, la () de la Ciudad de México implementará un dispositivo de seguridad y vigilancia al interior y al exterior del Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la alcaldía Coyoacán, donde se realizará el partido de futbol entre los equipos .

Durante el encuentro deportivo que ambas escuadras disputarán este domingo a las 19:15 horas, la SSC, mediante el operativo ‘Estadio Seguro’, desplegará 988 policías, apoyados con 45 vehículos oficiales, 32 motopatrullas, cuatro grúas, un autobús, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores que efectuará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

Además, (PA) apoyados de 15 unidades se encargarán de vigilar las entradas, salidas, pasillos y zona de gradas para que las acciones se realicen sin contratiempos; asimismo, se implementará el operativo contra la reventa de boletos en los accesos y zonas aledañas al recinto de .

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En tanto, los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán labores de vialidad en la zona para garantizar la movilidad de los automovilistas y de las personas que transiten por las inmediaciones del inmueble deportivo.

¿Qué cosas pueden ingresar y cuáles no?

Para la prevención del delito y de cualquier incidente que ponga en riesgo la integridad física del público que acuda, la SSC realiza las siguientes recomendaciones:

  • Usa ropa y calzado cómodo
  • Ubica las salidas o rutas de emergencia
  • Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad
  • Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes
  • Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión
  • No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes
  • En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar
  • Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano
  • Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada
  • Verifica que cuentes con todas tus pertenencias.

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De la misma manera, la SSC invita a la ciudadanía a utilizar la aplicación ‘Mi Policía’, mediante la cual puede solicitar apoyo al oficial del cuadrante en el que se encuentre y comunicarse de inmediato al número asignado a la zona para recibir apoyo oportuno ante cualquier emergencia.

mahc/LL

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