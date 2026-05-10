La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para este domingo 10 de mayo, se prevé ambiente caluroso y cielo medio nublado a nublado; la temperatura máxima será de 26 grados centígrados (°C).

Por la tarde se esperan lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además, soplará viento al norte de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 30 a los 50 km/h.

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Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 18 °C. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del lunes podría registrar 15 ºC.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el noreste sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Se prevén lluvias en municipios de Edomex durante este Día de las Madres

El Sistema Mexiquense de Alerta Temprana Hidrometeorológica informó que durante las próximas 24 horas se registrarán lluvias ligeras y moderadas en distintas regiones del Estado de México, además de temperaturas de hasta 33 grados y rachas de viento de 25 a 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido este domingo por la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), el incremento de humedad y un canal de baja presión provocarán precipitaciones en municipios del Valle de México, Valle de Toluca, zona Oriente, Sur y Norte de la entidad, principalmente durante la tarde y noche.

El reporte indica lluvias moderadas, de entre 6 y 19 milímetros, en municipios como Toluca, Tenancingo, Ixtapaluca, Amecameca y zonas serranas del oriente y sureste del estado.

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También se esperan lluvias ligeras en municipios del norte y noreste como Naucalpan, Texcoco y Atlacomulco, mientras que en Valle de Bravo y la región suroeste, donde se ubica Tejupilco, no se prevén precipitaciones.

En la región centro, Toluca alcanzará una temperatura máxima de 23 grados y mínima de 12; en Naucalpan se pronostican 25 grados como máxima y 13 como mínima; mientras que en Texcoco el termómetro llegará a 26 grados.

Para el sur de la entidad, Tenancingo tendrá una máxima de 26 grados y Tejupilco alcanzará 33 grados. En Amecameca se prevé una temperatura máxima de 20 grados y mínima de 9.

Las autoridades estatales señalaron que se prevé una semana con lluvias en territorio mexiquense y que entre lunes y miércoles podrían presentarse tormentas fuertes a muy fuertes aisladas por el paso del frente frío número 50.

mahc/LL