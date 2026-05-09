En la Calle de las Novias, en el Centro Histórico, de un día para otro, comerciantes establecidos fueron expulsados de su local y ahora venden sus productos en la calle. “Estaba en mi local, duré 42 años, toda mi vida y de la noche a la mañana los chinos entraron a comprar, hicieron tratos con el dueño del edificio y, pues, nos sacaron, así nos sacaron. Aquí (en la calle) ya voy a cumplir dos años en agosto. Nos dijeron tienen que desocupar y, pues, nos tuvimos que salir. No nada más fui yo, son cinco locales más, aparte dos departamentos arriba y bodegas arriba y a todos nos sacaron”, relató Remedios Pérez, quien vende vestidos sobre la calle de Honduras, justo frente a donde tenía su local.

Admite que siente mucha nostalgia y tristeza al ver su local cerrado, pues tras el desalojo se mantienen los litigios, lo que ha impedido su reapertura.

Precisa que ahora en la calle sufre por el calor, lluvias y frío. “Nos agarran los aguaceros, el sol que está tan caliente, luego el tiempo de frío, pues sí nos afecta demasiado, imagínese yo durar 42 años en el establecimiento y tengo documentos, tengo contratos desde que yo me ubiqué ahí hasta que me salí, 42 años estuve”.

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“Fue algo muy injusto, también acerca de las autoridades, porque yo pienso que eso no debe de ser, porque cómo es posible que les den más preferencia a los asiáticos que a nosotros los mexicanos que pagamos impuestos, que toda la vida hemos luchado y de la noche a la mañana vienen los asiáticos y les dan pase automático. Ellos no pagan impuestos, ellos no pagan nada y nosotros los mexicanos sí”, criticó.

El presidente de la Asociación Civil de la Calle de las Novias, José Luis Santiago, explicó que los chinos llegaron, expulsaron y quisieron cambiar el giro comercial de algunos negocios, por lo que actualmente las cortinas de esos locales se mantienen cerradas.

“Donde empezó todo fue en la calle de Honduras desde hace tres años. Aquí, como verás, hay algunos edificios clausurados por la autoridad, porque los chinos los modificaron, pero hay otros que fueron modificados y que no cerraron… El 40% ya no son tiendas de novias ni de novios. Aquí la jefa de Gobierno, en 2023, nos la entregó. Era un sueño esta obra porque fue la calle rehabilitada y fue liberada del comercio ambulante, pero como ves ya también hay comercio ambulante donde están cerradas las cortinas. Entonces, el dinero de los contribuyentes se tiró a la basura y aparte, como ya todos sabemos, subieron las rentas”, indicó.

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Contó que una de sus tiendas cerró, pues no hay forma de competirle a los chinos sin apoyo gubernamental.

“Mi familia lleva aquí 80 años. De hecho, mis papás se conocieron aquí. Mi tío abuelo fue uno de los fundadores del Club de Futbol Asturias, aquí en Honduras 52 de donde nos sacaron porque no pudimos comprarlo por los chinos y yo, pues, desde niño estoy aquí y nos desplazaron sin ningún problema, el problema se platicó mucho y se cuestionó mucho, pero llegaron para quedarse, porque es una estrategia de una potencia mundial y aquí no se puede competir con una industria de ese nivel”, admitió.

Ambos comerciantes pidieron al Gobierno de la Ciudad actuar en contra de la expulsión de los comercios y la invasión de predios.

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cdm