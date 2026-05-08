La policía de la Ciudad de México capturó a Víctor Manuel "N", señalado como presunto integrante de Los Malportados, grupo delictivo vinculado con el asesinato de tres hombres dentro de la Unidad Habitacional Francisco Villa, en Azcapotzalco, perpetrado el pasado 29 de abril.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que Los Malportados operan principalmente en la zona poniente de la capital, en Azcapotzalco, y están dedicados a la extorsión, el narcomenudeo y el homicidio.

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Víctor fue detenido durante un patrullaje en la colonia San Sebastián y se le aseguraron varias dosis de droga y un arma de fuego con 10 cartuchos útiles.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, dijo a través de su cuenta de X que “se investiga su probable relación con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el narcomenudeo en la zona”.

afcl