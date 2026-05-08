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La policía de la Ciudad de México capturó a Víctor Manuel "N", señalado como presunto integrante de Los Malportados, grupo delictivo vinculado con el asesinato de tres hombres dentro de la Unidad Habitacional Francisco Villa, en , perpetrado el pasado 29 de abril.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que Los Malportados operan principalmente en la zona poniente de la capital, en Azcapotzalco, y están dedicados a la extorsión, el narcomenudeo y el homicidio.

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Víctor fue detenido durante un patrullaje en la colonia San Sebastián y se le aseguraron varias dosis de droga y un arma de fuego con 10 cartuchos útiles.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, dijo a través de su cuenta de X que “se investiga su probable relación con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el narcomenudeo en la zona”.

afcl

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