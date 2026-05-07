Fue detenido Eliezer José "N", señalado como presunto halcón del grupo delictivo "Los Malportados", luego de una persecución y haber ingresado a un domicilio en calles de Azcapotzalco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que la detención se realizó cuando policías en campo patrullaban por calles de la colonia Las Trancas, y al pasar por la calle Totonacas observaron a dos sujetos en moto.

Los sospechosos, al notar la presencia de los oficiales, intentaron esconder un objeto entre sus ropas, por lo que los uniformados les marcaron el alto, pero el conductor aceleró la marcha mientras que su acompañante, Eliezer, huyó corriendo.

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Los policías persiguieron al sospechoso a pie, quien ingresó a una casa en la misma calle, subió a la azotea y se atrincheró en una habitación, donde amagó a dos de los habitantes.

Los policías ingresaron al inmueble y lograron resguardar a los habitantes, de 18 y 63 años de edad, y capturaron a Eliezer.

Tras una revisión se le aseguró un arma de fuego con el cargador abastecido con 16 cartuchos útiles y 13 bolsas con una piedra parecida al crystal.

El sujeto, quien dijo ser de origen venezolano y residir en Naucalpan, Estado de México, fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, dijo que el Eliezer fue detenido "cuando presuntamente realizaba acciones de vigilancia para agredir a integrantes de una célula rival".

mahc/LL