Tecámac, Méx.— “Nadie quiere irse porque todos somos originarios de aquí, es como si te movieran de tus raíces. No tienen un proyecto como tal y quieren pagar menos, entonces tampoco. No nos va a alcanzar”, dijo Matilde, quien tiene 45 años viviendo en San Lucas Xolox, comunidad por la que cruzará el Tren AIFA-Pachuca y quien ya fue notificada por presuntos integrantes del gobierno federal que podrían comprarle el predio donde vive.

Matilde explicó que, en abril, presuntos funcionarios que no se identificaron, llegaron a su casa para pedirle documentos y le informaron que conforme a lo que entregue, basarían la propuesta económica, mismo caso de Juana, vecina desde hace más de 30 años del mismo poblado de Tecámac.

Juana mencionó que estaría de acuerdo con vender, siempre y cuando sea un precio justo “porque dicen que al 80% y al 90%, y entonces con eso, ¿qué vamos a comprar?, será el terreno, pero faltará la construcción”.

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En San Lucas Xolox, vecinos señalan que han sostenido mesas de trabajo con representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de la Defensa Nacional, para dialogar sobre el desarrollo de la construcción del Tren AIFA-Pachuca, sin embargo, aseguran que la información fluye de manera lenta y con cambios constantes sobre las obras a ejecutar.

Miguel es otro residente del pueblo que data del siglo XIII y contó a EL UNIVERSAL que la casa en la que habita es un terreno grande compartido por 7 familias, que recibió una notificación verbal sobre la posible adquisición del lugar debido a una posible ampliación del derecho de vía, que pasaría de 15 a 25 metros para poder montar las vías del proyecto ferroviario que llegará a Pachuca, en el estado de Hidalgo.

“Ya llegaron a las casas de todos los vecinos que vivimos a pie de vía, que nos tenemos que mover y que nos van a comprar el predio. Llegan y no se identifican, piden documentación, copia de escrituras, de los predios y planos, para que puedan negociar contigo tu pago”, expuso.

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Miguel vive ahí desde hace 33 años, relató que hicieron mediciones propias y asegura que están respetando los 15 metros de derecho de vía.

“Todavía no nos hacen oferta económica, vinieron y dijeron que nos van a comprar y en una reunión nos dijeron que se va a pagar al 90% los que tengan escrituras y los que no tengan irá reduciendo”, aseguró el vecino.

Por su parte, Rosario explicó que hay una escuela primaria llamada Ferrocarriles Nacionales, cerca de la vía del tren, cuya barda perimetral está a menos de los 25 metros de distancia del derecho de vía que indicaron las autoridades que necesitan. Sobre el tema, no han recibido información de qué ocurrirá.

Rosario agregó “no estamos buscando frenar la obra, lo que queremos es que, en lugar de terraplén, que sea elevado en este tramo porque (...) habrá menos afectaciones para nuestra comunidad”.