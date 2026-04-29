Tultitlán, Méx.— Sin operar permanece el paradero de Cueyamil del Tren Felipe Ángeles, pese a la puesta en marcha del servicio; entre 15 a 20 minutos caminan los usuarios desde la avenida principal Boulevard Tultitlán Poniente, para poder acceder a la estación.

“Aún no se han llegado a los convenios para poder acceder”, comentó Jorge Monroy, taxista de sitio, quien permanece a la espera de las indicaciones de su representante para poder acceder a la Estación de Transferencia Modal (ETRAM).

“Estamos haciendo guardia, por el momento afuera. Pero del uno al 10, hay un cuatro de afluencia. Aún hay muy pocas personas”, comentó el taxista.

La ETRAM fue construida saliendo de la estación con dirección a la calle Camino Real. Permanece con las plumas abajo y los andenes para abordar se encuentran sin ningún tipo de transporte.

En el concreto se pueden leer las palabras “taxi”, “urvan”, “bus”, haciendo referencia a cómo estarán, supuestamente, distribuidos los vehículos del transporte público que lleguen a esta terminal.

“En la noche está zona se encuentra iluminada”, reconoció Jorge, no así la salida de Cueyamil sobre Recursos Hidráulicos, donde la calle está sin pavimentar.

El acceso a la estación por Recursos Hidráulicos es a través de un puente peatonal provisional hecho de escaleras metálicas, andamios y mallas.

“El día que se inauguró el tren no nos dejaron pasar”, declaró Josué, estudiante y residente de la zona. “Las calles las están dejando bien feas. En una ocasión hubo hasta una fuga de gas por los trabajos de construcción; se evacuaron las viviendas de las privadas”, dijo.

“Vemos baches y que no está pavimentada la vialidad, a pesar de que tardó en abrir la estación, las autoridades no arreglaron la zona. Además se inunda la avenida gracias a estas rejillas de drenaje que instalaron, no tienen capacidad y el agua termina metiéndose a las privadas”, agregó.

Juan Hugo de la Rosa, secretario de Movilidad del Estado de México, dio a conocer que están abiertas las pláticas con los transportistas para el funcionamiento de las rutas alimentadoras.

“Estamos platicando con los transportistas que han venido prestando el servicio en la zona para que nos organicemos adecuadamente. Creo que lo más importante es que mejores las condiciones de transporte para toda la población y la población pueda hacer uso del Tren Suburbano que va a tener muchos beneficios para todos”, dijo.

Cabe destacar que la ETRAM de Cueyamil es la única que se mantiene sin servicio.

Tras el arranque del Tren Felipe Ángeles, las ETRAM de las estaciones Prados Sur, Cajiga y Xaltoncan se mantienen en operación con algunas rutas para las diferentes comunidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.