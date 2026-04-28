Sheinbaum anuncia disminución gradual del precio del litro de diésel; topa a 27 pesos con gasolineros

Después de mantener una reunión con representantes del sector gasolinero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el precio del diésel comenzará a reducirse a partir de la próxima semana hasta ubicarse en 27 pesos por litro.

En un mensaje difundido, la mandataria federal explicó que el ajuste no será inmediato, sino gradual. “El precio del diésel va a llegar a 27 pesos, y eso es a partir de la próxima semana, que poco a poco se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos”, explicó.

Detalló que dicho acuerdo se logró tras un encuentro en el cual participaron integrantes del gabinete federal, entre ellos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, así como el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de representantes de la industria de estaciones de servicio.

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De acuerdo con Sheinbaum, en la reunión estuvieron presentes elementos de seguridad como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que refleja —dijo— un esfuerzo coordinado entre distintas dependencias del gobierno federal y el sector privado.

Destacó que, además del acuerdo con gasolineros, participaron instituciones financieras, las cuales accedieron a reducir comisiones, así como empresas de vales que ajustaron sus costos, lo que contribuyó a crear condiciones para la disminución del precio del combustible.

“Aquí nos ayudaron también los bancos porque bajaron sus comisiones, nos ayudaron las empresas de vales para bajar también las comisiones de los vales, y así todos juntos caminamos por México”, expresó.

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