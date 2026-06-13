La actividad del Grupo C en la Copa del Mundo entra en escena con un enfrentamiento que captura la atención por su contraste de estilos y por lo que representa a nivel regional. En esta primera jornada, Haití salta al escenario mundialista con la ilusión de dejar huella para Concacaf, enfrentándose a una Escocia que busca imponer su tradición y experiencia europea desde el arranque del certamen.

El duelo no solo abre el camino para ambos en la competición, sino que también simboliza una oportunidad para medir fuerzas entre dos realidades futbolísticas distintas que coinciden en un mismo objetivo: comenzar con paso firme y soñar con la clasificación.

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Haití afronta este compromiso con una identidad bien definida bajo la dirección de Sébastien Migné, apostando por un bloque compacto, sacrificio colectivo y transiciones rápidas que buscan sorprender al rival. La fortaleza defensiva es su principal carta de presentación, respaldada por la experiencia de Johny Placide en el arco, quien aporta seguridad y liderazgo desde el fondo. En ataque, la escuadra caribeña confía en la movilidad y olfato de gol de Duckens Nazon.

Escocia, por su parte, llega con una propuesta más estructurada pero igualmente intensa, guiada por la mano de Steve Clarke, quien ha logrado consolidar un equipo equilibrado entre solidez defensiva y dinamismo ofensivo. El liderazgo del capitán Andrew Robertson resulta fundamental tanto en la zaga como en la proyección al ataque, mientras que Scott McTominay se erige como pieza clave en el mediocampo y una amenaza constante de cara al gol.

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