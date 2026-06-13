Universal Deportes | 13-06-26 | 09:49 | Actualizada | 13-06-26 | 09:49 |

El mexicano (UAE) se ha impuesto en la séptima etapa del Tour de Auvernia Ródano Alpes disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier, de 133.6 km, en la que retuvo el maillot amarillo el australiano Luke Tuckwell.

Del Toro entró en meta escapado con un tiempo d 3h.41.41, a una media de 36,2 km/hora, aventajando en 25 segundos al español Juan Ayuso (Lidl Trek) y en 39 al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X). El francés Paul Seixas, quien sufrió una dura caída, cedió 1.21 minutos.

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En la general aguantó el maillot amarillo el australiano Luke Tuckwell (Red Bull Bora), seguido del estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) a 42 segundos y por Del Toro a 49. Juan Ayuso es cuarto a 1.06 minutos.

Este domingo finaliza la prueba francesa con la octava etapa entre Beaufort y Plateau de Solaison - Brison, de 120.1 km.

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