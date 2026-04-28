La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscará “bajarle todavía más” al precio del diésel, durante su reunión de hoy programada para las 18:30 horas con gasolineros. Además, garantizó que su gobierno busca controlar la inflación ante la alza de alimentos como el jitomate en las últimas semanas.

“Hemos logrado un muy buen acuerdo para la gasolina, vamos a bajarle todavía más al precio del diésel y estamos trabajando para bajar el precio de, sobre todo, algunos perecederos que han aumentado mucho el precio por razones que no tienen que ver con el gobierno o con los productores”, afirmó.

Durante la conferencia matutina de este martes 28 de abril, aseguró que “vamos a bajarle más al precio del diésel” y que trabaja todos los días para que el ingreso de trabajadores alcance, por lo que se controlarán los precios de productos de la canasta básica.

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“Hay productos que han subido de precio, sobre todo, por ejemplo, el jitomate que aquí lo presentamos y estamos trabajando para bajar el precio del jitomate en acuerdos de coordinación entre los comercializadores y los productores. Espero que pronto podamos dar una buena noticia en este sentido”, expresó.

Explicó que el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de México no termina completamente con la inflación y podrían provocar otros problemas en la economía nacional, por lo que diariamente, busca opciones para contrarrestar el incremento de la gasolina.

De acuerdo con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, el precio promedio nacional del diésel se ubica en 28.22 pesos por litro, con una tendencia en la que la mayoría de las estaciones de servicio se mantienen por debajo de los niveles más altos.

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Ayer, el funcionario detalló que el 71.64% de las gasolineras en el país venden el diésel en menos de 28.28 pesos por litro, mientras que 7.79% lo comercializa en rangos intermedios.

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