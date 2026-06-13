A pocos días del estreno de la esperada película Toy Story 5, por medio de redes sociales se está viralizando un corto animado protagonizado por Buzz Lightyear que provocó una ola de reacciones entre los usuarios debido a su conmovedora trama.

El corto forma parte de los promocionales para la nueva entrega de Disney Pixar en China y fue producido por Shanghai Animation Film Studio. Esta pieza lleva por nombre “La primera opción” (Zhuazhou).

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El emblemático héroe de Toy Story se vuelve el compañero de vida de un niño en China. Foto: Shanghai Animation Film Studio

Buzz Lightyear protagoniza emotivo corto animado

El video cuenta la historia de un vínculo entre un niño y su figura de Buzz Lightyear, abarcando distintas décadas en su crecimiento; pasando por la adolescencia, la vida universitaria y al formar una nueva familia.

A medida de que transcurre la vida del protagonista, sus juguetes de la infancia siempre lo acompañan, hasta que llega el día en que su pequeña hija descubre a Buzz, tras lanzarse de una repisa. Con este acto de fe, las icónicas figuras inician un nuevo ciclo lleno de juegos y aventuras.

Cabe mencionar que ante las imágenes llenas de nostalgia, los fans no pudieron dejar de comparar el camino que eligió Andy en el filme de Disney Pixar, al donar sus juguetes de la infancia a la guardería “Sunnyside” en la tercer película.

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Un nuevo corto animado de TOY STORY 5 ambientado en Shanghái:



Narra la historia de toda una vida entre un niño y su Buzz Lightyear.

pic.twitter.com/x97k7eBs1Y — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) June 13, 2026

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