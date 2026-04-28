“No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio", indicó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al periodista Ciro Gómez Leyva, tras recibir la invitación del recinto legislativo para acudir este martes a la reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública para explicar la presencia en territorio nacional de agentes presuntamente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y su participación en operativos antinarco en la entidad que gobierna.

Esta mañana, Gómez Leyva anunció que ayer, después de escribirle ayer a la gobernadora chihuahuense para conocer si iría o no al llamado, recibió un "muy escueto WhatsApp" donde su respuesta textual fue:

“No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio". Nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente, no al Senado”.

“No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio. Nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente, no al Senado”, así nos respondió hace unas horas la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cuando le preguntamos si asistiría a la reunión hoy en el Senado… — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 28, 2026

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Chocan versiones sobre asistencia de Maru Campos al Senado

Ayer, el senador morenista Oscar Cantón Zetina aseguró en entrevista para EL UNIVERSAL que la gobernadora panista se comunicó telefónicamente con Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para confirmar su asistencia.

“Sí vienen la gobernadora y el fiscal, ya confirmaron por vía telefónica, no por escrito, como le hicimos la invitación, pero, bueno, no sería relevante, ¿no?, porque directamente confirmaron y, entonces, estamos ya en espera de mañana tener esa reunión de trabajo”, señaló.

También afirmó que será una “reunión histórica”, en la que “nosotros esperamos que se esclarezca la verdad de los hechos, que se vea exactamente cuál fue la actuación de estos agentes estadunidenses en esos operativos o también en las actividades que el gobierno de Chihuahua ha desarrollado sin, eso sí sabemos, sin el conocimiento de la autoridad federal”.

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Contrario a esto, el gobierno de Chihuahua, a través de José Luis Martínez, vocero del estado, informó a esta casa editorial que aún valoraban la participación y negó que hubiera confirmación alguna.

Sheinbaum descarta instrucción a Maru Campos para acudir al Senado

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo durante su conferencia matutina que no puede dar instrucciones a la mandataria estatal para que acuda al Senado de la República a explicar el ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua.

“Yo no puedo darle instrucción a una gobernadora que fue electa por su pueblo. Ella tiene que tomar sus propias decisiones”, expresó.

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Señaló que es necesario establecer los hechos mediante una investigación formal, antes de emitir señalamientos o juicios públicos.

“Primero tiene que aclararse. Eso es muy importante. Tiene que haber una investigación para ver cómo fue que se dio esta situación”, expresó, al tiempo que llamó a esperar los resultados de la comisión anunciada por el gobierno estatal.

Sheinbaum señaló que el Senado de la República citó a la gobernadora y al fiscal estatal, aunque enfatizó que se trata de una decisión autónoma del Poder Legislativo.

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