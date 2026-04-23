La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hubo “una falla” del gobierno de Chihuahua, a cargo de la panista Maru Campos, en el caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo y después fallecieron.

“Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal, eso es lo que es en el fondo (...). La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el embajador (Ronald Johnson) debería de haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración, y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 23 de abril en Palacio Nacional.

Comentó que pidió al Consejo de Seguridad reunirse y que enviara un comunicado a todos los gobernadores y gobernadoras “para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad”.

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván. Foto: Especial

“Los gobiernos de los estados tienen que cumplir con las leyes sí o sí, eso no es opcional. Cumplir con la ley no es opcional y la Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones. Es muy clara, absolutamente clara”, advirtió.

Comentó que la gobernadora Campos fue llamada por el Senado, al igual que el fiscal del estado, César Jáuregui, para explicar el tema porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución.

Al ser cuestionada si el fiscal Jáuregui merece ser destituido, la Mandataria federal señaló que debe determinarlo la propia gobernadora. Reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no sabía de la participación de estos elementos estadounidenses.

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Autoridades de Chihuahua señalaron que en el operativo realizado el sábado solamente participaron elementos de la Sedena y la Agencia Estatal de Investigación. Foto: Especial

“Sí es muy importante que aclare el gobierno de Chihuahua y que se cumpla con la ley, porque yo juré hacer cumplir la Constitución y las leyes, la gobernadora también juró, el fiscal también. Entonces, hay que cumplir con la Constitución y las leyes, eso no es no está a debate, es una obligación en el momento que asumes un cargo de servicio público”, recalcó al asegurar que su gobierno está colaborando muy bien con la administración de Donald Trump.

Reiteró que se está pidieron comunicación al embajador para saber bajo qué condición se dio esta colaboración y reiterarle que tiene que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Qué necesidad de que no se siga este entendimiento que tenemos entre ambos países”, expresó.

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No tiene por qué afectarse la relación con Estados Unidos, no es un asunto de que queramos escalar un problema con el gobierno de Trump, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes, añadió la titular del Ejecutivo federal.

Sobre si eran cuatro agentes los que participaron en el operativo en Chihuahua, Sheinbaum Pardo dijo que el gabinete de Seguridad podrá dar más información.

Reiteró que no es un asunto político con la gobernadora de Acción Nacional: “Es un asunto del cumplimiento de la ley”.

¿Cómo se presta un gobierno estatal a la violación de una ley?, cuestionó.

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