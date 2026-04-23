Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 07:55 AM Jorge Mendoza, director general de Banobras, presenta avances en el acuerdo de adquisición de acciones con la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

Nación 07:50 AM La presidenta realiza un enlace con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, para inaugurar el Puente Vehicular “Celsa Virgen Pérez”, con 600 kilómetros de longitud y seis carriles. Participa Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Nación 07:44 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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