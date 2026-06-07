La 79 entrega de los Premios Tony estuvo marcada por sorpresas, música, momentos memorables y discursos que, sin duda, cimbraron a Broadway y el mundo del espectáculo.

Esta noche, la industria del teatro estadounidense reunió en el Radio City Music Hall de Nueva York para vivir la noche más importante de la temporada, y premiar a lo mejor de sus escenarios.

Minutos antes de la ceremonia, algunas de las estrellas más importantes del teatro, cine y la televisión desfilaron en la alfombra roja entre los que destacaron: Daniel Radcliffe, Adrien Brody, Queen Latifah, Rose Byrne, John Leguizamo, Neil Patrick Harris y Anna Wintour.

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Entre los momentos destacados de la ceremonia estuvo el triunfo de Qween Jean, quien se convirtió en la primer persona trans en ganar un Tony. Además del discurso de Ali Louis Bourzgui, que tras ganar en la categoría de mejor actor de reparto en un musical, dedicó su premio a la comunidad árabe.

Lista completa de ganadores de los Tony Awards 2026

Mejor Musical: "Schmigadoon!"

"Schmigadoon!" Mejor Obra: "Liberation"

"Liberation" Mejor Reposición de un Musical: "Ragtime"

"Ragtime" Mejor Reposición de una Obra: "Muerte de un viajante", de Arthur Miller

"Muerte de un viajante", de Arthur Miller Mejor Actor de un Musical: Joshua Henry - "Ragtime"

Joshua Henry - "Ragtime" Mejor Actor en una Obra: John Lithgow - "Giant"

John Lithgow - "Giant" Mejor Actriz de un Musical: Caissie Levy - "Ragtime"

Caissie Levy - "Ragtime" Mejor Actriz de una Obra: Lesley Manville - "Edipo"

Lesley Manville - "Edipo" Mejor Actor Secundario en un Musical: Ali Louis Bourzgui - "The Lost Boys"

Ali Louis Bourzgui - "The Lost Boys" Mejor Actor Secundario en una Obra: Alden Ehrenreich - "Becky Shaw"

Alden Ehrenreich - "Becky Shaw" Mejor Actriz Secundaria en un Musical: Shoshana Bean - "The Lost Boys"

Shoshana Bean - "The Lost Boys" Mejor Actriz Secundaria en una Obra: Laurie Metcalf - "Muerte de un viajante"

Laurie Metcalf - "Muerte de un viajante" Mejor Dirección de un Musical: Zhailon Levingston y Bill Rauch - "Cats: The Jellicle Ball"

Zhailon Levingston y Bill Rauch - "Cats: The Jellicle Ball" Mejor Dirección de una Obra: Joe Mantello - "Muerte de un viajante"

Joe Mantello - "Muerte de un viajante" Mejor Partitura Original: "Schmigadoon!" - música y letra de Cinco Paul

"Schmigadoon!" - música y letra de Cinco Paul Mejor Libreto: "Schmigadoon!" - Cinco Paul

"Schmigadoon!" - Cinco Paul Mejor Coreografía: Omari Wiles y Arturo Lyons - "Cats: The Jellicle Ball"

Omari Wiles y Arturo Lyons - "Cats: The Jellicle Ball" Mejor Orquestación: Doug Besterman y Mike Morris - "Schmigadoon!"

Doug Besterman y Mike Morris - "Schmigadoon!" Mejor Diseño Escénico en un Musical: Dane Laffrey - "The Lost Boys"

Dane Laffrey - "The Lost Boys" Mejor Diseño Escénico en una Obra: Chloe Lamford - "Muerte de un viajante"

Chloe Lamford - "Muerte de un viajante" Mejor Diseño de Vestuario en un Musical: Qween Jean - "Cats: The Jellicle Ball"

Qween Jean - "Cats: The Jellicle Ball" Mejor Diseño de Vestuario en una Obra: Jeff Mahshie - "Ángeles caídos"

Jeff Mahshie - "Ángeles caídos" Mejor Diseño de Iluminación en un Musical: Jen Schriever y Michael Arden, "The Lost Boys"

Jen Schriever y Michael Arden, "The Lost Boys" Mejor Diseño de Iluminación en una Obra: Jack Knowles - "Muerte de un viajante"

Jack Knowles - "Muerte de un viajante" Mejor Diseño de Sonido de un Musical: Kai Harada - "Ragtime"

Kai Harada - "Ragtime" Mejor Diseño de Sonido de una Obra: Mikaal Sulaiman - "Muerte de un viajante"

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