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El pleno del Senado guardó un minuto de silencio en memoria de los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como por el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y el agente Manuel Genaro Méndez Montes, quienes también fallecieron en dicho accidente.

Los agentes, dos estadounidenses y dos mexicanos, fallecieron la madrugada del domingo al estrellarse el vehículo en el que viajaban cuando regresaban de una operación dirigida por las fuerzas armadas de México para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetamina en las montañas.

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A petición de senadores del PAN se solicitó el minuto de silencio en el marco del debate en la sesión ordinaria para invitar a la gobernadora de Chihuahua, , para que explique sobre dicho operativo donde estuvieron agentes de la CIA.

En tribuna, la senadora Lily Téllez, dijo que los senadores de Morena “no tienen la menor compasión por la vida de los funcionarios murieron” y aseguró que están muy enojados por el desmantelamiento de un mega laboratorio en Chihuahua, porque los recursos del dinero sucio lo utilizan para campañas.

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